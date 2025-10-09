Καιρός: Τι είναι ο «Ω-εμποδιστής» που φέρνει…χειμώνα, πότε έρχεται

09 Οκτ. 2025 10:29
Pelop News

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός μέχρι τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας, ωστόσο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να χειμωνιάσει απότομα.

Ο καιρός σήμερα: Διάλειμμα στις βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή – Η πρόγνωση για την Πάτρα

Οπως αναφέρει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη σε ανάρτησή της, από τις 14 του μήνα και έπειτα, «τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή – ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη – ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας».

«Ανάσα καλοκαιρίας πριν τη φθινοπωρινή μεταβολή…

Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή περίπου μέχρι τη Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τις γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς, και τοπικά λίγο υψηλότερα.

Ιδιαίτερα το σαββατοκύριακο στην Αττική, το θερμόμετρο θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς.

Παράλληλα, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα διατηρηθεί, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά τμήματα όπου θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Ωστόσο, από τις 14 του μήνα και έπειτα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή — ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη — ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Αν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει σε αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με αξιόλογες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας φθινοπωρινό έως και χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι επομένως μια καλή ευκαιρία για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες, πριν τη νέα μεταβολή που θα παρακολουθούμε και θα δούμε αναλυτικά, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία».

«Εξαπλώνεται ο αντικυκλώνας από τη δυτική Ευρώπη λίγο πιο ανατολικά, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, ενώ από βροχές δεν αναμένεται κάτι το αξιόλογο τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε στη σημερινή του πρόγνωση ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Σάββατο προς Κυριακή θα περάσει μια μικροδιαταραχή, η οποία κατά κύριο λόγο θα ενισχύσει τους βοριάδες. Μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά τις επόμενες ημέρες, στους 23-26 βαθμούς.

Παρόλα αυτά, τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά δεδομένα θέλουν στα μέσα της άλλης εβδομάδας να έρχονται και πάλι κακοκαιρίες. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει και να έρθουν αξιόλογες βροχές από την Τετάρτη, Πέμπτη και στη συνέχεια.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΛΥΔΑ
