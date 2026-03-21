Καιρός: Βροχές, χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες έως την 25η Μαρτίου – Επιμένει το χειμωνιάτικο σκηνικό, η πρόγνωση για την Πάτρα

Το Σάββατο 21 Μαρτίου ξεκινά με αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους αναμένονται βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και παραμονή αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Παρότι η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ψυχρή, με τους βοριάδες να διατηρούν την αίσθηση του χειμώνα σε αρκετές περιοχές.

Οι βροχές εντοπίζονται κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις σημειώνονται κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης παραμένουν ελαφρώς αυξημένες στην ατμόσφαιρα, συνθέτοντας ένα καιρικό σκηνικό με εναλλαγές.

Στα δυτικά, οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα, από το μεσημέρι έως το απόγευμα, στρέφονται σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ισχύ. Στα ανατολικά, επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος φτάνει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές κυμαίνεται από 12 έως 15 βαθμούς.

Στην Πάτρα, για σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τις νεφώσεις να κυριαρχούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι – Βορειοδυτικοί φτάνοντας σε ένταση και τα 4 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 70% τις βραδινές ώρες.

Όσον αφορά αύριο Κυριακή 22 Μαρτίου, η εικόνα του καιρού θα είναι αντίστοιχη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται και στα ίδια επίπεδα και τις νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρωινές ώρες. Η διαφορά είναι η πτώση της έντασης των ανέμων, οι οποίοι θα πνέουν Βόρειοι – Βορειοδυτικοί έως 3 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 80%.

Αναλυτικά ο καιρός ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα πρόσκαιρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά θαλάσσια μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα πρόσκαιρα σχεδόν αίθριος καιρός. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για την Κυριακή 22 Μαρτίου, η πρόγνωση δείχνει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και τη Θράκη, ενώ από το μεσημέρι φαινόμενα θα εμφανιστούν κυρίως στα ορεινά της υπόλοιπης χώρας. Στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη στα ανατολικά και τα βόρεια, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς, και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17.

Η τάση του καιρού για τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας δεν δείχνει ουσιαστική αλλαγή. Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα ανατολικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, καθώς και στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου η αστάθεια παραμένει, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα νότια θαλάσσια ή παραθαλάσσια τμήματα. Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι στα ανατολικά θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Παρόμοια εικόνα διαφαίνεται και για την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ημέρα της εθνικής εορτής. Οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες κατά περιόδους, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα. Στα ηπειρωτικά ορεινά θα επιμείνουν οι τοπικές χιονοπτώσεις, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μόνο μικρή άνοδο στα δυτικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η ψυχρή εισβολή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η βόρεια έως βορειοανατολική ροή εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας τις θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Τα περισσότερα φαινόμενα εντοπίζονται στα ανατολικά, στο Αιγαίο και στα νότια, ενώ τα ορεινά συνεχίζουν να δέχονται χιονοπτώσεις.

Οι προγνώσεις συγκλίνουν στο ότι η ψύχρα θα επιμείνει και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τη χώρα να παραμένει σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Ιδιαίτερα για την 25η Μαρτίου, τα έως τώρα δεδομένα παραπέμπουν σε χαμηλές θερμοκρασίες, βοριάδες και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, ενώ στα ορεινά το χιόνι θα συνεχίσει να κάνει την εμφάνισή του.

