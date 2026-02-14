Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη – Υψηλές θερμοκρασίες αλλά άστατο σκηνικό, η πρόβλεψη για την Πάτρα

Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές για την εποχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και σταδιακά την κεντρική Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ ενδέχεται κατά τόπους να ενταθούν. Στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων περιοχών θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα οι πρωινές ώρες θα συνοδευτούν από παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων κυρίως στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν, φέρνοντας τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν παράλληλα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στα νότια και πρόσκαιρα έως 8 στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο το βράδυ θα αγγίξουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 18-20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί χαμηλότερα, περίπου στους 12-14 βαθμούς.

Όσον αφορά την Πάτρα, σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου αναμένεται να έχουμε ένα διάλειμμα από τις βροχές με λίγες συννεφιές νωρις το πρωί και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου ενώ άλλο ένα χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι αρκετά δυνατοί άνεμοι. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ημέρας οι άνεμοι θα πνέουν Νότιο – Νοτιοανατολικοί έως 4 Μποφόρ με την ένταση να αυξάνεται τις βραδινές ώρες και να φτάνουν τα 7 Μποφόρ! Το ποσοστό της υγρασίας δεν θα ξεπεράσει το 50%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Όσον αφορά αύριο, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, αρχικά το πρωί αναμένονται βροχές, όμως αναμένεται να σταματήσουν για να δώσουν τη θέση τους στον ήλικο και αργότερα στις νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Νότιο – Νοτιοδυτικοί έως 5 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 80%.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6, που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στη Θεσσαλία. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια 7 με 8, που γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 και από αργά το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στη βόρεια Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣA

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους 5 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχδόν αίθριος. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ασθενείς 2 με 4 και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί βαθμιαία τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βορειοανατολικά και το πρωί στα δυτικά πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων και θα πνέουν με ένταση 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και στην αρχή της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

