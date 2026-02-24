Καισαριανή 1944: Οι 200 της Πρωτομαγιάς και η μαρτυρία του Αντώνη Φλούντζη

Η Πρωτομαγιά του 1944 χαράχθηκε ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη, όταν 200 κρατούμενοι εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Οι περισσότεροι ήταν κομμουνιστές και πολιτικοί κρατούμενοι, μεταφερμένοι από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, σε αντίποινα για τη δράση της Αντίστασης.

Ανάμεσα σε όσους έζησαν από κοντά εκείνη την περίοδο ήταν και ο Αντώνης Φλούντζης (1906–1988), ο οποίος κρατήθηκε συνολικά 24 χρόνια σε φυλακές και τόπους εξορίας, αρνούμενος να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Έχοντας φοιτήσει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρείχε ιατρική φροντίδα σε συγκρατούμενους και στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

Στο βιβλίο του «Χαϊδάρι – Κάστρο και βωμός της Εθνικής Αντίστασης» κατέγραψε όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και την πλήρη λίστα των 200 εκτελεσμένων, διασώζοντας τα ονόματά τους και στοιχεία για την προέλευσή τους – μεταξύ άλλων, ποιοι είχαν μεταφερθεί από την Ακροναυπλία ή την Ανάφη.

Η ονομαστική καταγραφή των 200 της Καισαριανής αποτελεί ιστορικό τεκμήριο και πράξη μνήμης. Τα ονόματα – από τον Αγραφιώτη Αγησίλαο έως τον Χυτήρη Κώστα – αποτυπώνουν το εύρος μιας γενιάς που βρέθηκε αντιμέτωπη με την εκτέλεση λόγω της πολιτικής της δράσης και των πεποιθήσεών της.

Η διατήρηση της πλήρους λίστας, όπως παρατίθεται στο έργο του Φλούντζη, δεν λειτουργεί μόνο ως ιστορική αναφορά, αλλά και ως υπενθύμιση ότι πίσω από τον αριθμό «200» υπήρχαν πρόσωπα, οικογένειες και προσωπικές διαδρομές.

Η μνήμη τους τιμάται διαχρονικά, ενώ και ο ίδιος ο Αντώνης Φλούντζης έχει τιμηθεί από τον Δήμο Χαϊδαρίου, που έδωσε το όνομά του σε οδό της πόλης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης και την προσφορά του στους συγκρατούμενους.

Η λίστα λοιπόν με τα 200 ονοματεπώνυμα όσων έχασαν τη ζωή τους την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, έχει ως εξής (με έναν αστερίσκο σημειώνονται οι εξακριβωμένοι Ακροναυπλιώτες και με δύο οι Αναφιώτες)

1) Αγραφιώτης Αγησίλαος*

2) Αϊβατζίδης Γεώργιος

3) Αλατζάς Νικόλαος*

4) Αλεξανδράτος Ανδρέας

5) Αλεξόπουλος Δημήτριος*

6) Αλεξόπουλος Ιωάννης*

7) Αλμπάνης Γεώργιος**

8) Αμπελογιάννης Σπήλιος ή Β.

9) Αναστασιάδης Ελευθέριος10) Αναστασιάδης Παναγιώτης

11) Ανδρεάκης Γεώργιος

12) Ανδρεάκης Πέτρος

13) Ανδρώνης Πέτρο

14) Ανουσάς Ιωάννης

15) Αντωνέλης Ιγνάτιος**

16) Αντωνιάδης Αθανάσιος

17) Αποστολίδης Στάθης**

18) Αποστολίδης Τάσος**

19) Βαγενάς Απόστολος του Γεωργίου*

20) Βλασσόπουλος Βλάσης*

21) Βάλβης Σπύρος

22) Βάλβης Χαράλαμπος

23) Βαλεντάκης Ιωάννης*

24) Βαρθολομαίος Αντώνιος*

25) Βασάλος Τηλέμαχος*

26) Βεκίδης Ζαφείρης*

27) Βλαχάκης Χρήστος*

28) Βόκολας ή Μπόκολας Κων/νος (νέος) Αίγιο

29) Βουδούρης Θέμος*

30) Γάτσος Αθανάσιος

31) Γεωργακόπουλος Πλούταρχος*

32) Γεωργιάδης Περικλής*

33) Γηγίνης Ευάγγελος

34) Γιαννακουρέας Δημήτριος

35) Γιάνναρης Στέφανος

36) Γιαννόπουλος Σπύρος*

37) Γιαντές Μιχαήλ, ανθυπ.

38) Γιόλκας Ευάγγελος

39) Γκάλκος Γεώργιος

40) Γκινές Κώστας*

41) Γκότσης Γεώργιος*

42) Γούτας Γεώργιος (νέος)

43) Δαλδογιάννης Σταμάτιος*

44) Δανδινίδης Χριστόφορος*

45) Δασκαλόπουλος Γεώργιος*

45) Δημητριάδης Δημήτριος*

47) Δήμος Κώστας*

48) Δούκας Σπυρίδων

49) Δροσόπουλος Θεόδωρος

50) Εσδρατή Αλμπέρτος*

51) Ελευθεριάδης Β. Ηλίας* 40 ετών

52) Ζάγκας Κ. Χρήστος* κτημ., 39 ετών

53) Ζησιμάτος Παντελής*

54) Θεμελής ή Χατζηθεμελής Μιχαήλ

55) Θεολόγος Ιωάννης

56) Θεοφιλόπουλος Γεώργιος*

7) Καδίκας Ιωάννης*

53) Κακαλιός Ηλίας**

59) Καλαϊτζίδης Νικόλαος*

60) Καλαφατάκης Θρασύβουλος *

61) Καλόφας Απόστολος, * Δράμα

62) Καμαρινός Ι. Παναγιώτης, ράφτης** (νέος)

63) Καμτσίκης Νικόλαος*

64) Καπέλας Στέφανος, * τροχιοδρ.

65) Καπλιτζόγλου Ευριπίδης*

66) Κάππος Σταύρος*

67) Καραβοκυρός Διαμαντής*

68) Καραθανάσης Ιωάννης*

69) Καρανικόλας Κώστας*

70) Καραντώνης Ζαφείριος*

71) Καράσσο Μωυσής**

72) Καρατζάς Παύλος

73) Κάρλος Γεώργιος*

74) Κηπουρός Απόστολος*

75) Κλαπατσέας Κων/νος*

76) Κόκκινος Θεοφάνης*

77) Κοντογιάννης Γεώργιος*

78) Κορνάρος ή Κορναράκης Παναγιώτης

79) Κοσμάς Δημήτριος,* δάσκαλος

80) Κοσμερίδης Αθανάσιος, * οδοντ.

81) Κοσμίδης Στράτος*

82) Κουβελιώτης Χρήστος*

83) Κουής Δημήτριος*

84) Κουριώτης Δημήτριος*

85) Κουσέτης Γεώργιος

86) Κουσίσης Σταμ.*

87) Κούτης Γεώργιος*

88) Κουτσοβός Ηλίας*

89) Κρόκος Γεώργ.*

90) Κυρανούδης Αθανάσιος*

91) Κυριαζής Εμμανουήλ

92) Κυριακούδης Δημήτριος*

93) Κωνσταντινίδης Αλέκος

94) Κωνσταντινίδης Δημήτριος*

95) Κωνσταντινίδης Κώστας

96) Λαζαρίδης Ανέστης*

97) Λαμπρινίδης Εμμανουήλ**

98) Λιακίδης Θεόφιλος*

99) Λυμπερόπουλος Παύλος*

100) Μακέδος ή Παρασκευάς Δημοσθένης*

101) Μακρής Κων/νος*

102) Μάλλης Αχιλλέας

103) Μαλτέζος Γεώργιος

104) Μαμαλάκης Γεώργιος*

105) Μανέκας Νικόλαος*

106) Μανιατέας Θεόδωρος*

107) Μαριακάκης Νικόλαος, * γεωπόνο

108) Μαρκούσης Αθανάσιος**

109) Μαυράκης Ιωάννη

110) Μαυροκεφαλίδης Ιωάννης*

111) Μέκαλης Πάνος*

112) Μερκούρης Δημήτριος

113) Μήτσης Ηρακλής*

114) Μόσχος Μήτρος

115) Μπεραχιά Ανρί*

116) Νανέρης Παναγιώτης

117) Νεγρεπόντης Νίκος*

118) Νικολαΐδης Δημήτριος*

119) Νικολόπουλος Ιωάννης*

120) Ντάσιος ή Κατσαρός Σωτήριος*

121) Ντορέας Γεώργιος

122) Οικονομίδης Ορέστης*

123) Οικονόμου Βασίλειος*

124) Ουραΐλογλου Βασίλειος**

125) Ορφανός Ηλίας

126) Πανέτης Χρήστος

127) Πανταζής Γ. Δημήτριος*

128) Πανταζής Νικόλαος

129) Παπαβασιλείου Βασίλειος*

130) Παπαγιάννης Ιωάννης, εργάτης

131) Παπαδήμας Βασίλειος

132) Παπαδημητρίου Δημήτριος

133) Παπαδόπουλος Δημήτριος

134) Παπαδόπουλος Ευάγγελος*

135) Παπαδόπουλος Κώστας (Καστόρι Σπάρτης)

136) Παπαδόπουλος Μανασής*

137) Παπαδόπουλος Μύρων*

138) Παπάζογλου Ευάγγελος*

139) Παπαμιχάλης Γεώργιος*

140) Παπανδρέου Κώστας*

141) Παπανίκας Γεώργιος

142) Παρετσαριάν Κερβόρ*

143) Πατέστος Αναστάσης*

144) Πίττακας Γεώργιος*

145) Πίτσος Ιωάννη

146) Πιτσούλης Δημήτριος

147) Πλακοπίτης Νικόλαος*

148) Πλατανησιώτης Κώστας

149) Πόλκος Ευάγγελος, * δάσκαλος

150) Πολυδώρου Δημήτριος*

151) Ποντίκης Κοσμάς*

152) Πότης Αλέκος

153) Ρεμπούτσικας Δημήτριος*

154) Ρίζος Ηλίας*

155) Ρογανάς Γεώργιος (νέος πατέρας)

156) Ρογανάς Ιωάννης (νέος γιος)

157) Ρουσσόπουλος Κώστας ή Γεώργιος*

158) Σαββόπουλος Σάββας*

159) Σακκάς Κώστας* κουρέας

160) Σαμόπουλος Γεώργιος*

161) Σαντομοίρης Φώτης*

162) Σερδερίδης Κοσμάς*

163) Σκλάβαινας Στέλιος* τυπογρ

164) Σόφης Ανδρέας (νέος)

165) Σόφης Δημήτριος (νέος)

166) Σόφης Χρήστος (νέος)

167) Σουκατζίδης Ναπολέων* λογ. 33 ετών

168) Σούλας Χρήστος*

169) Σπυρίδης Γεώργιος* σιδηροδρ.

170) Στάθης Ιωάννης*

171) Σταμούλης Βασίλειος*

172) Σταύρου Σπύρος

173) Συνοδινός Απόστολος*

174) Ταλαίπωρος Ηλίας

175) Ταμπάνος ή Φίλιππος Βασίλειος*

176) Τζανετής Χρήστος*

177) Τζίμος Ανδρέας

178) Τζοάνος Περικλής

179) Τζωρτζάτος Κώστας*

180) Τούμπας Θανάσης (νέος)

(181) Τούρπας Παναγ. *

182) Τσαλίκης Τάσος* δάσκαλος

183) Τσερμέγκας Μιχ.*

184) Τσίκας Αλέξανδρος*

185) Τσίρκας Κώστας* δάσκ., 36 χρ.

(186) Τσολιάκος Ιωάννης*

187). Υψηλάντης Κώστας*

188) Φάβας Κώστας*

189) Φερετόπουλος Νώντας*

190) Φερές Απόστολος*

(191) Φιλόπουλος Ανέστης*

192) Φουντής Στέφανος*

193) Φωκάς ή Φυκιάς Ιωακείμ

194) Χάλαρης Γεώργιος

195) Χαρίτος Χρήστος*

196) Χατζηχρίστος Χρήστος*

197) Χατζόπουλος Φώτιος

198) Χριστακόπουλος Δημήτριος

199) Χρυσάφης Νικόλαος*

200) Χυτήρης Κώστας* δάσκαλος.

