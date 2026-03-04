Καισαριανή: Αποκαταστάθηκε η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των 200 εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς 1944

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της μαρμάρινης πλάκας στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου αναγράφονται τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944. Η πλάκα είχε υποστεί βανδαλισμό το προηγούμενο διάστημα.

Καισαριανή: Αποκαταστάθηκε η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των 200 εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς 1944
04 Μαρ. 2026 12:52
Pelop News

Στην αποκατάσταση της μαρμάρινης πλάκας στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944, προχώρησε ο Δήμος Καισαριανής.

Η πλάκα είχε βανδαλιστεί από αγνώστους, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών-ντοκουμέντων από την ημέρα της εκτέλεσης, στις οποίες καταγράφονταν οι τελευταίες στιγμές των αγωνιστών πριν οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και το μνημείο αποδόθηκε εκ νέου στην ιστορική του μορφή.

Όπως επισημαίνεται, το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής είχε αποδεχτεί την προσφορά της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ να καλύψει τα έξοδα αποκατάστασης του μνημείου, πρόταση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποκατάστασης του χώρου μνήμης.

