Κακλαμάνης: «Δεν υπάρχει μόνο η κακή Βουλή – υπάρχει και η ωραία πλευρά της»

Για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Βουλής, αλλά και για πιο προσωπικά θέματα, όπως το ντύσιμό του που συχνά γίνεται αντικείμενο σχολιασμού, μίλησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, σε συνέντευξή του στο MEGA.

Ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η κοινοβουλευτική ζωή, σημειώνοντας ότι τα σοβαρά ζητήματα σπάνια γίνονται είδηση. «Όταν ανταλλάσσουμε… “γαλλικά” μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, αυτό γίνεται πρώτη είδηση. Όταν λέγονται σοβαρά πράγματα, από βουλευτές όλων των κομμάτων, δεν έχουν την τύχη να προβληθούν ούτε για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει μόνο η κακή Βουλή που βριζόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχει και η ωραία πλευρά», ανέφερε, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις πολιτιστικές δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Κοινοβουλίου.

Ερωτηθείς για το πώς παρεμβαίνει όταν η κατάσταση στην Ολομέλεια εκτροχιάζεται, αποκάλυψε ότι παρακολουθεί διαρκώς τις συνεδριάσεις από το γραφείο του. «Επικρατεί η ιδιότητα του ιατρού. Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν. Η τηλεόραση στο γραφείο δεν κλείνει ποτέ. Όταν δω ότι η κατάσταση πάει να φύγει, μπαίνω αμέσως», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην αποδοχή που έχει από τους συναδέλφους του, τόνισε ότι βασική αρχή του είναι ο σεβασμός προς τον πολίτη. «Αν ποτέ καθίσεις σε καρέκλα εξουσίας, δεν πρέπει να φοβάσαι τον λαό. Οφείλεις να τον σέβεσαι. Αν το κάνεις αυτό, ο λαός θα στο ανταποδώσει. Συνεννοούμαι ακόμη και με τους πιο δύσκολους. Παίζει ρόλο το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Βουλής μίλησε και για προσωπικές αναμνήσεις από τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, αναφερόμενος στην καταγωγή του από την Άνδρο, στη μετεγκατάστασή του στην Αθήνα σε νεαρή ηλικία και στη γνωριμία του με σημαντικές προσωπικότητες του πνευματικού χώρου, όπως ο Αριστείδης Εμπειρίκος. Όπως είπε, η επαφή του με το ραδιόφωνο και το θέατρο συνέβαλε στη γενικότερη παιδεία και διαμόρφωσή του.

Τέλος, σχολίασε με χιούμορ τις αναφορές που γίνονται συχνά στο ντύσιμό του. «Το πρωί που ξυπνώ και ντύνομαι, φοράω αυτά που μου φτιάχνουν το κέφι. Δεν άλλαξα επειδή έγινα πολιτικός. Πέρυσι σχολίασαν τις κάλτσες μου στην παρέλαση, λες και ο σεβασμός εξαρτάται από αυτές. Μου αρέσουν τα χρώματα, μου φτιάχνουν τη διάθεση», είπε, προσθέτοντας ότι παραμένει πιστός στο προσωπικό του ύφος.





