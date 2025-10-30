Κακλαμάνης: Ευρεία αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής την άνοιξη του 2026 – «Τέλος στους ατέρμονους μονολόγους»

Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε γενική και εκτεταμένη αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης, προσδιορίζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την άνοιξη του 2026. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του μέτρου του λεγόμενου «κόφτη» στον χρόνο ομιλίας, το οποίο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, εξηγώντας ότι αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και στη δυνατότητα να μιλούν περισσότεροι βουλευτές.

«Δεν μπορεί αυτός ο Κανονισμός, 40 χρόνια μετά, με 8 κόμματα και 23 ανεξάρτητους βουλευτές, να μείνει ως έχει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης, υπενθυμίζοντας ότι ο ισχύων κανονισμός θεσπίστηκε επί Γιάννη Αλευρά, «όταν η Βουλή είχε τέσσερα κόμματα και άλλες τεχνολογικές δυνατότητες».

Ο πρόεδρος της Βουλής διευκρίνισε ότι οι τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν σήμερα είναι περιορισμένες και αφορούν καθαρά την κοινοβουλευτική διαδικασία, «όχι τη θεσμική λειτουργία» του Σώματος. Όπως τόνισε, στόχος είναι να περιοριστούν οι μαραθώνιες συνεδριάσεις και οι καταχρήσεις χρόνου, που συχνά αφήνουν εκτός λόγου πολλούς βουλευτές.

Ο «κόφτης» στις ομιλίες και τα παράπονα των βουλευτών

Ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στα παράπονα που δέχεται καθημερινά από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες — πλην της Πλεύσης Ελευθερίας — για τους «ατέρμονους μονολόγους» που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των συνεδριάσεων.

«Δεν υπάρχει βουλευτής που να μην μου έχει παραπονεθεί στους διαδρόμους ότι πρέπει να γίνει κάτι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ένιωσε «κάπως περίεργα» όταν κάποιοι διατύπωσαν ενστάσεις για το μέτρο.

Εξήγησε ακόμη ότι θα υπάρξει ανοχή έως 25% στον χρόνο ομιλίας, μέχρι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου, ενώ ξεκαθάρισε πως ο «κόφτης» θα ισχύει χωρίς εξαιρέσεις, «από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπουργό και αρχηγό κόμματος».

Προς συνολική αναθεώρηση

Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε γνωστό ότι θα προηγηθεί προεργασία από τα θεσμικά όργανα της Βουλής και στη συνέχεια θα δοθεί σχέδιο διαβούλευσης στα κόμματα, ώστε έως τον Μάρτιο του 2026 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να κατατεθεί η νέα, συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο θεσμικής ανανέωσης, που θα συμπέσει χρονικά με την έναρξη της προετοιμασίας για την επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «ένα σύγχρονο, λειτουργικό και πιο δημοκρατικό Κοινοβούλιο».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



