Κακλαμάνης για αναφορά στη δικτατορία: «Απαράδεκτη η νοσταλγία από βουλευτή που ορκίστηκε στο Σύνταγμα»

Έντονη αντίδραση προκάλεσε στη Βουλή η αναφορά ανεξάρτητου βουλευτή σε μέτρα της περιόδου της στρατιωτικής δικτατορίας, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να κάνει λόγο για απαράδεκτη νοσταλγία μιας σκοτεινής περιόδου της ελληνικής ιστορίας.

«Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας», δήλωσε, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη περί «πλήρους διαγραφής αγροτικών χρεών τον Μάρτιο του 1968».

Ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε, ωστόσο, ως θετική εξέλιξη την άμεση και καθολική αντίδραση της Ολομέλειας, της κυβέρνησης και των δημοκρατικών κομμάτων, που υπερασπίστηκαν το συνταγματικό πλαίσιο και τις δημοκρατικές αρχές.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, δεν πρέπει μόνο να θυμόμαστε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, αλλά και να απορρίπτουμε κάθε απόπειρα εξωραϊσμού εκείνης της ζοφερής περιόδου, που οδήγησε τη χώρα και την κοινωνία σε οπισθοδρόμηση με τραγικές συνέπειες», τόνισε χαρακτηριστικά.

