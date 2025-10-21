Κακλαμάνης για το Βρετανικό Μουσείο: «Γλυπτά του Παρθενώνα για φόντο και κέρδος – Λίγη αιδώ δεν βλάπτει»

Με αιχμηρή δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, καταδίκασε τη στάση του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο διοργάνωσε πολυτελή εκδήλωση στη Duveen Gallery, την αίθουσα που φιλοξενεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Η Ελλάδα αξιώνει σεβασμό στην ιερότητα του πολιτισμού της. Ή έστω λίγη αιδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «για τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, τα γλυπτά δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από μια ισχυρή τουριστική ατραξιόν, ένα φόντο που εξυπηρετεί το οικονομικό κέρδος».

Ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε πως η προκλητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε «την ώρα που τα λάφυρα του λόρδου Έλγιν εξακολουθούν επί 200 χρόνια να τελούν σε καθεστώς ομηρίας» και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου.

Αναφερόμενος στο φετινό «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου, σημείωσε πως «κάλυψε με την απόχρωση της Barbie τον ακριβό ελληνικό πολιτισμό, πιστώνοντας τους λογαριασμούς του με 1,6 εκατομμύρια λίρες».

«Η έλλειψη κάθε ιστορικής και συναισθηματικής σύνδεσης των απογόνων του Έλγιν με την Ελλάδα είναι δεδομένη», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, προσθέτοντας πως «οι εικόνες του περασμένου Σαββάτου αποδεικνύουν με τον πιο εξοργιστικό τρόπο την ανάγκη επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα εκεί όπου ανήκουν — στην πατρίδα τους».

