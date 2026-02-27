Κακλαμάνης: «Ο αγώνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν θα καμφθεί» – Μήνυμα συνέχειας και ενότητας

Σαφές μήνυμα συνέχισης της ελληνικής διεκδίκησης για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής, με έμφαση στη διαχρονικότητα του αιτήματος και στη «συνάντηση» των γενεών γύρω από έναν κοινό εθνικό στόχο.

27 Φεβ. 2026 13:32
Pelop News

Την αμετακίνητη θέση της ελληνικής Πολιτείας υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα – Remble Greece, με τίτλο «Αποζητώντας το Γλυκό Φως του Ομήρου», στο Θέατρο του Αρσακείου Σχολείου Ψυχικού.

«Ο αγώνας μας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δε θα καμφθεί μέχρι την τελική δικαίωση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στην προσπάθεια αυτή ενώνονται οι παλαιότερες και οι νεότερες γενιές, σε έναν κοινό σκοπό με ιστορικό και ηθικό βάθος.

Ιστορική αναδρομή και αιχμές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στον διαμελισμό των Γλυπτών από τον Τόμας Μπρους (Λόρδος Έλγιν) πριν από 222 χρόνια, κάνοντας λόγο για «περίεργους και νομιμοφανείς χειρισμούς» που, όπως υποστήριξε, εξακολουθούν να προβάλλονται από τη βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ορολογία, υπογραμμίζοντας ότι προτιμά τον όρο «Γλυπτά» αντί «Μάρμαρα», καθώς –όπως είπε– πρόκειται για έργα «σμιλεμένα με ψυχή» που αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

Στον επίλογό του χαρακτήρισε την ελληνική διεκδίκηση «ενσάρκωση ενός δίκαιου αγώνα» για την αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας, επισημαίνοντας ότι η διακρατική προσέγγιση αποτελεί τη σταθερή και ενδεδειγμένη στάση της χώρας απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας «Parthenon Clinic», ενώ παρευρέθηκε και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτιστικού και ακαδημαϊκού χώρου.

