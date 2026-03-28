Κακλαμάνης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τόπο στα νιάτα» μέσα σε κλίμα συγκίνησης

Με μια ομιλία που ξεπέρασε τα όρια μιας συνηθισμένης πολιτικής παρέμβασης, ο Απόστολος Κακλαμάνης χάρισε στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μία από τις πιο έντονες και ανθρώπινες στιγμές του. Στα 89 του χρόνια, το ιστορικό στέλεχος της παράταξης εμφανίστηκε βαθιά φορτισμένο, απευθύνθηκε στους συνέδρους σε προσωπικό τόνο και άφησε ένα μήνυμα που έμοιαζε με πολιτική παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Η πιο δυνατή στιγμή της ομιλίας του ήρθε όταν είπε ότι δεν γνωρίζει αν θα είναι στη ζωή για να δει την πραγμάτωση της «Νέας Ελλάδας», απευθυνόμενος στους συνέδρους ως εκπροσώπους του λαού του ΠΑΣΟΚ. Η αποστροφή αυτή πάγωσε για λίγο την αίθουσα και έδωσε στο κλίμα έναν καθαρά αποχαιρετιστήριο τόνο, με πολλούς να διαβάζουν στα λόγια του μια συμβολική ανασκόπηση ολόκληρης της πολιτικής του διαδρομής.

Ο Απόστολος Κακλαμάνης συνέδεσε τη σημερινή προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ με τις απαρχές της παράταξης, θυμίζοντας ότι η αφετηρία της βρισκόταν, όπως είπε, στα πρώτα στελέχη του ΠΑΚ το 1974. Από εκεί πέρασε στο παρόν, καλώντας τα στελέχη του Συνεδρίου να μεταφέρουν ξανά το πολιτικό μήνυμα του κόμματος σε όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης με την κοινωνική του βάση.

Ταυτόχρονα, όμως, κατέστησε σαφές ότι αυτή η πορεία δεν μπορεί να γίνει χωρίς βαθιά ανανέωση. Στην πιο καθαρή ίσως πολιτική του αιχμή, τόνισε ότι η γενιά του οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω και ότι χωρίς νέες γενιές το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα προχωρήσει. Η φράση «Τόπο στα νιάτα» δεν λειτούργησε μόνο ως σύνθημα, αλλά ως κεντρικό μήνυμα ολόκληρης της παρέμβασής του.

Στην ομιλία του δεν έλειψαν και οι πολιτικές αναφορές στη σημερινή κατάσταση της χώρας και στη θέση της παράταξης μέσα σε αυτή. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής μίλησε για κρίση της δημοκρατίας και για απαξίωση του Κοινοβουλίου στα μάτια των πολιτών, ενώ επέλεξε να επαναφέρει και τη συζήτηση γύρω από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ σήκωσε δυσανάλογο βάρος για να σωθεί η χώρα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι σε όσους, όπως είπε, εγκατέλειψαν τότε την παράταξη, στρέφοντας τα βέλη του σε πρόσωπα που μετακινήθηκαν προς άλλα κόμματα. Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβασή του δεν κινήθηκε μόνο στο επίπεδο της συγκίνησης ή της ιστορικής μνήμης, αλλά και στο επίπεδο μιας σαφούς υπεράσπισης της διαδρομής και της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ μέσα στα δύσκολα χρόνια.

Το πιο βαρύ φορτίο, πάντως, έμεινε στο τέλος. Όταν ευχαρίστησε για την τιμή που του γίνεται επί δεκαετίες και μίλησε ξανά για το ενδεχόμενο να μην είναι παρών στην πραγμάτωση του οράματος που περιέγραψε, η αίθουσα σηκώθηκε όρθια και τον αποχαιρέτησε με παρατεταμένο χειροκρότημα. Έτσι, η παρέμβαση του Απόστολου Κακλαμάνη έμεινε ως μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, αλλά και ως ένα καθαρό μήνυμα ότι το μέλλον της παράταξης, για να υπάρξει, πρέπει να περάσει στα χέρια των νεότερων.

