Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μεγάλα ύψη βροχής σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

16 Φεβ. 2026 14:04
Pelop News

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας διάρκειας περίπου 24 ωρών αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, με βασικά χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής, κυρίως σε έξι περιοχές: τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, το κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), τη νότια Κρήτη, το ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα φέρει τα φαινόμενα από τα δυτικά, αρχικά από το βράδυ, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας. Θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται κυρίως στα πελάγη, με βορειοδυτικούς στο Ιόνιο και νοτιοδυτικούς στο νότιο Αιγαίο, ενώ η εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει σημαντική πτώση, ενώ τα χιόνια θα είναι περιορισμένα και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Για την Αττική προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης.

Παράλληλα, η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τόσο σήμερα όσο και αύριο.

Όσον αφορά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, με λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει τα εξής:

«Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την αδριατική με κέντρο 990hpa φέρνει 24ώρη ισχυρή κακοκαιρία…”

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μία ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.
Ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά.

Σε γενικές γραμμές η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη το βόρειο και ανατολικό αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Οι περιοχές όμως που θα επηρεάσει ιδιαίτερα με ραγδαιότητες και μεγάλη ύψη βροχής είναι:
Πελοπόννησος (δυτική και νότια), Αιτωλοακαρνανία, κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), νότια Κρήτη, ανατολικό-βορειοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη με επικρατέστερες διευθύνσεις: οι βορειοδυτικές στο Ιόνιο, και οι νοτιο-δυτικές στο νότιο Αιγαίο. Εξασθενούν την Τετάρτη το μεσημέρι.

Μικρή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά.

Αττική: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες (φυσιολογικές) κυρίως Τρίτη μεσημέρι- απόγευμα.

Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος με λίγο περισσότερο κρύο.

