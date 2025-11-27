Κακοκαιρία Adel-Δυτική Ελλάδα: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα Πέμπτη 27/11

Aναστολή λειτουργίας σχολείων για σήμερα Πέμπτη 27/11/2025.

Κακοκαιρία Adel-Δυτική Ελλάδα: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα Πέμπτη 27/11
27 Νοέ. 2025 8:15
Pelop News

Κλειστά θα πραμείνουν σχολεία σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που πλήττονται από τον Κακοκαιρία Adel

Στον Δήμο Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά. Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, λόγω των προβλέψεων για επιδείνωση του καιρού.

Διαβάστε επίσης: H κακοκαιρία Adel «πνίγει» την Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και κατολιστήσεις σε Αιτωλοκαρνανία και Κέρκυρα, μηνύματα από το 112

Αντίστοιχα, στον Δήμο Ανδραβίδας–Κυλλήνης αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αλλά και των Βρεφονηπιακών Σταθμών, για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της κακοκαιρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:55 Ποιος γνωστός εκδοτικός οίκος «τρολάρει» τον Τσίπρα, η σύγκριση με τον Χάρι Πότερ
8:52 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
8:48 Αρχαία Ολυμπία: Παρών ο Παύλος Ντε Γκρες στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων ΦΩΤΟ
8:27 Ουάσινγκτον: Η «υπόσχεση» Τραμπ για τη δολοφονική επίθεση κατά εθνοφρουρών, ο αλλοδαπός δράστης ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:27 Συλλογικές Συμβάσεις: Οι τέσσερις παρεμβάσεις που αλλάζουν την αγορά εργασίας, ποιοι 15 κλάδοι θα δουν αυξήσεις μισθών έως και πάνω από 30% το 2026
8:15 Κακοκαιρία Adel-Δυτική Ελλάδα: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα Πέμπτη 27/11
8:05 Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη
8:01 Πύρινη κόλαση – Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ
7:56 Ολυμπιακή Φλόγα: Η Πάτρα την υποδέχεται σήμερα, το πρόγραμμα
7:49 Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου
7:44 Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα
7:29 Επιστροφή ενοικίου: Κίνδυνος απώλειας για χιλιάδες δικαιούχους, επείγουσα ειδοποίηση της ΑΑΔΕ, δείτε τι πρέπει να κάνετε
7:22 Τραγωδία στην Κίνα: 11 νεκροί από σύγκρουση τρένου με εργάτες στο Γιουνάν
7:14 Ενιαία στάση
7:10 H κακοκαιρία Adel «πνίγει» την Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και κατολιστήσεις σε Αιτωλοκαρνανία και Κέρκυρα, μηνύματα από το 112
7:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
23:59 Βρετανία: Στα σκαριά «τουριστικός φόρος»! Αυτά τα ποσά θα καλούνται θα πληρώνουν οι επισκέπτες
23:39 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Τότε λήγει η διορία
23:19 «Η απιστία λειτουργεί πάντα θετικά, αρκεί να μη γίνει καταστροφική. Προσωπικά την συγχωρώ την απιστία» αποκαλυπτικός ο Νίκος Κουρής
22:55 Οι 5 σωτήριες κινήσεις για τις αιμορροΐδες, οι συνήθειες που πρέπει να «κόψετε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ