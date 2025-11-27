Κακοκαιρία Adel-Δυτική Ελλάδα: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα Πέμπτη 27/11

Κλειστά θα πραμείνουν σχολεία σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που πλήττονται από τον Κακοκαιρία Adel

Στον Δήμο Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά. Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, λόγω των προβλέψεων για επιδείνωση του καιρού.

Διαβάστε επίσης: H κακοκαιρία Adel «πνίγει» την Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και κατολιστήσεις σε Αιτωλοκαρνανία και Κέρκυρα, μηνύματα από το 112

Αντίστοιχα, στον Δήμο Ανδραβίδας–Κυλλήνης αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αλλά και των Βρεφονηπιακών Σταθμών, για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της κακοκαιρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



