H κακοκαιρία Adel «πνίγει» την Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και κατολιστήσεις σε Αιτωλοκαρνανία και Κέρκυρα, μηνύματα από το 112

Η κακοκαιρία «Adel» πλήττει από το βράδυ της Τετάρτης τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κατολισθήσεις. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στην Αιτωλοακαρνανία και την Κέρκυρα, όπου η Πολιτική Προστασία απέστειλε μηνύματα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Πλημμύρες σημειώθηκαν στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια, σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. Μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» και το Ρίβιο Αιτωλοακαρνανίας, με πολύ μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς η στάθμη τους ανεβαίνει διαρκώς λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, σύμφωνα με το aitolianews.gr.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Η πρόγνωση για σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζόπτωσης και θυελλώδεις νοτιάδες.

Στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στα βόρεια τμήματα, τις πρωινές ώρες, δεν αποκλείεται να ενισχυθούν πρόσκαιρα έως τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 21 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι νότιοι 5–6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7–8 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 10 έως 18–19 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Έντονες βροχές και καταιγίδες με αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ, στο νότιο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην κεντρική Στερεά και τη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι νοτιοδυτικοί 5–6 μποφόρ, κατά τόπους έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία μεταξύ 9 και 21 βαθμών.

Κυκλάδες – Κρήτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία 16–22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με ένταση των φαινομένων στα βόρεια τη νύχτα.

Νότιοι άνεμοι 5–6 μποφόρ, τοπικά 7–8 μποφόρ.

Θερμοκρασία 17–22 βαθμούς.

Αττική

Νεφώσεις με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 5–6 μποφόρ.

Θερμοκρασία 15–22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι μεταβλητοί 3–4 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία 12–17 βαθμούς.

Σαρώνει την Κέρκυρα η κακοκαιρία

Κέρκυρα: Η Adel τη «σφυροκοπά» ανελέητα! Πλημμύρισαν δρόμοι, αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κέρκυρα, η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε γύρω στις 19:30 μεταμόρφωσε δρόμους σε χειμάρρους μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στον Ποταμό, το Κοκκίνι, την Κυρά Χρυσικού, τον κάμπο Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα. Κατολισθήσεις τοιχίων σημειώθηκαν στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και Δασιά. Η Πυροσβεστική δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια, καθώς και για κοπές δέντρων. Λόγω των καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, ενώ με απόφαση του δημάρχου Στέφανου Πουλημένου τα σχολεία του δήμου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, το τρέχον επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 5 (ακραία φαινόμενα). Σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι μεγάλου μεγέθους και λασποβροχές, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-8 μποφόρ στα πελάγη.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη ένταση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ ισχυρά φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι τις πρωινές ώρες και στη Δυτική Ελλάδα.

