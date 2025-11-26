Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η «κόκκινη» προειδοποίηση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία ADEL παραμένει σε ισχύ, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την ένταση των φαινομένων. Ήδη από σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν περιοχές του Ιονίου και της Ηπείρου, ενώ από αύριο το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν διαφοροποιούν ουσιαστικά την ήδη εκδοθείσα προειδοποίηση.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί) και την Ήπειρο.

Από το απόγευμα, σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ, στην ανατολική Μακεδονία.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου – Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Το καιρικό σύστημα ADEL θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με σημαντική επιδείνωση.

Πέμπτη 27/11

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε:

Ιόνιο, Ήπειρο

Δυτική και Κεντρική Στερεά

Δυτική και Νότια Πελοπόννησο

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Παρασκευή 28/11

Οι καταιγίδες θα συνεχιστούν σε:

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Ανατολικό Αιγαίο

Και έως νωρίς το πρωί, τμήματα της δυτικής Ελλάδας

Σε αρκετές περιοχές αναμένονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, πολύ ισχυροί άνεμοι και έντονη κατά τόπους δραστηριότητα.

