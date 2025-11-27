Κακοκαιρία «Adel»: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, σε «RED CODE» πολλές περιοχές – Επικαιροποιήθηκε το δελτίο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Adel», η οποία επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και την Παρασκευή, με ισχυρές εντάσεις στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, στο Ιόνιο, στη νότια Πελοπόννησο και στο ανατολικό Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε «RED CODE» περιοχές υψηλού κινδύνου, καλώντας τους φορείς σε άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το σύστημα επηρεάζει την Ελλάδα από το πρωί της Πέμπτης (27/11/2025) και αναμένεται να συνεχίσει έως και την Παρασκευή (28/11), προκαλώντας σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο. Η ΕΜΥ τονίζει πως η εικόνα δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την αρχική πρόγνωση, ενώ οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο έχουν ήδη τεθεί σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Που εκδηλώνονται ισχυρά φαινόμενα την Πέμπτη (27/11/25)

Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σημειώνονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικά πολύ ισχυρά φαινόμενα αναφέρονται επίσης στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Που αναμένονται τα ισχυρά φαινόμενα την Παρασκευή (28/11/25)

Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, με ιδιαίτερη ένταση:

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και έως το απόγευμα σε Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη,

στα νησιά του Ιονίου και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί,

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και μετά,

στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Προειδοποιήσεις μετεωρολόγων – «Έντονα φαινόμενα στις επόμενες ώρες»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα δώσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά χαλαζοπτώσεις σε επτά περιοχές: Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη.

Σε «RED CODE» πολλές περιοχές – Συνεδριάζει η Πολιτική Προστασία

Η κατάσταση έχει οδηγήσει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο Γενικός Γραμματέας, Νίκος Παπαευσταθίου, κάλεσε τους φορείς να τεθούν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με έμφαση στις περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας μέχρι και την Παρασκευή.

Ήδη έχουν τεθεί σε «RED CODE» οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ αντίστοιχη κατάσταση έκτακτης ετοιμότητας ενεργοποιείται σήμερα και για το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε διαδικασία επικοινωνίας με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ζητώντας τη σύγκληση Συμβουλίων Πολιτικής Προστασίας και την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Γενική εικόνα του καιρού σήμερα (27/11/25)

Οι βροχές και οι καταιγίδες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα φαινόμενα είναι κατά τόπους πολύ έντονα και συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Οι νοτιάδες φτάνουν τα 6–7 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα βόρεια αγγίζουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, με μέγιστες τιμές από 17 έως 22 βαθμούς, και έως 23°C στην Κρήτη.

Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας

Πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφελώδης καιρός με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Νότιοι άνεμοι 5–6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15–22°C.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητοί άνεμοι 3–4 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία 12–17°C.

Μακεδονία – Θράκη: Ισχυρά φαινόμενα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Νότιοι άνεμοι 5–8 μποφόρ. Θερμοκρασίες 10–19°C. Στη δυτική Μακεδονία χαμηλότερες κατά 4–5°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με νοτιάδες έως 7 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο. Θερμοκρασία 12–19°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες σε κεντρική Στερεά και νότια Πελοπόννησο. Νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 9–21°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 16–23°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενίσχυση φαινομένων στα βόρεια το βράδυ. Νοτιάδες 5–8 μποφόρ. Θερμοκρασία 17–22°C.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Παρασκευή 28.11.2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στα βορειοανατολικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 29.11.2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα πιθανώς θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή 30.11.2025

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 και στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 01.12.2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

