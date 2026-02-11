Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη

Δεμένα τα πλοία λόγω της κακοκαιρίας. Ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

Έντονο κύμα κακοκαιρίας πλήττει από το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Συγκεκριμένα, δεν εκτελέστηκαν τα απογευματινά δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο Κεφαλονιάς προς Κυλλήνη στις 19:30, όπως και το βραδινό από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με το δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45.

Οι ισχυροί άνεμοι και η θαλασσοταραχή καθιστούν αδύνατη την ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν σε όσους έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις προς ή από τα δύο νησιά να επικοινωνούν έγκαιρα με τις τοπικές λιμενικές αρχές για ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης και τις πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

