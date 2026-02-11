Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη

Έντονο κύμα κακοκαιρίας πλήττει από το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Συγκεκριμένα, δεν εκτελέστηκαν τα απογευματινά δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο Κεφαλονιάς προς Κυλλήνη στις 19:30, όπως και το βραδινό από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με το δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45.

Οι ισχυροί άνεμοι και η θαλασσοταραχή καθιστούν αδύνατη την ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν σε όσους έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις προς ή από τα δύο νησιά να επικοινωνούν έγκαιρα με τις τοπικές λιμενικές αρχές για ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης και τις πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

