Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Αττικής

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου λόγω κακοκαιρίας. Τι ισχύει

21 Ιαν. 2026 7:59
Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους, την πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές, έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Αττικής.

Συγκεκριμένα, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώνονται όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στον Πειραιά, οι ακυρώσεις αφορούν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, ενώ από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια για την ημέρα.

Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00. Τα συμβατικά πλοία ενδέχεται να λειτουργούν με περιορισμούς ή τροποποιήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες.

Το απαγορευτικό αποδίδεται κυρίως στους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στο Αιγαίο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, με εντάσεις που φτάνουν τα 8-9 μποφόρ σε πολλές περιπτώσεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί από το μεσημέρι στην Αττική και το Αιγαίο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ακτοπλοϊκά πρακτορεία ή τις εταιρείες (Blue Star Ferries, Hellenic Seaways κ.ά.) για νεότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις ή επαναλειτουργία δρομολογίων.

