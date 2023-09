Κακοκαιρία Daniel – Πήλιο: Χάθηκε από χείμαρρο το κεντρικό πάρκινγκ Μακρινίτσας ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο νομό Μαγνησίας από τη σαρωτική επέλαση της κακοκαιρίας «Daniel», που δεν άφησε ανέγγιχτη ούτε την περιοχή της Μακρινίτσας Πηλίου.

Βίντεο που καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής, δείχνει ορμητικά νερά κυριολεκτικά να «πνίγουν» το κεντρικό πάρκινγκ στη Μακρινίτσα.

Κατολισθήσεις πετρωμάτων έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο σημείο, ενώ άλλα έχουν κολλήσει στις λάσπες.

Δείτε το βίντεο:

Πάνω από 1,5 μ. η στάθμη του νερού στον Άγ. Ιωάννη Πηλίου

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και τεράστιες καταστροφές στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Πηλίου και συγκεκριμένα στο παραλιακό χωριό του Αγίου Ιωάννη.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023