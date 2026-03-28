Κακοκαιρία Deborah: Πού «χτύπησε» εντονότερα το κύμα βροχοπτώσεων, η πρόγνωση για το σήμερα Σάββατο

Συνεχίζεται η δράση του βαρομετρικού χαμηλού με έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, ενώ το Σάββατο οι καταιγίδες μετατοπίζονται προς το Ανατολικό Αιγαίο.

28 Μαρ. 2026 11:01
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία Deborah, το οποίο προκάλεσε ήδη σημαντικά προβλήματα και μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του Meteo, η Παρασκευή χαρακτηρίστηκε από έντονες βροχοπτώσεις, με την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τα 8 σημεία με τη μεγαλύτερη καταγραφή βροχής

Η Παραμυθιά Θεσπρωτίας αναδείχθηκε η «πρωταθλήτρια» των βροχοπτώσεων, καταγράφοντας 54,8 mm, ενώ ακολούθησαν περιοχές της Άρτας, των Ιωαννίνων και της Αρκαδίας. Συγκεκριμένα:

  • Παραμυθιά Θεσπρωτίας: 54,8 mm

  • Θεοδώριανα Άρτας: 48,2 mm

  • Δερβίζιανα Ιωαννίνων: 48,0 mm

  • Λαγκάδια Αρκαδίας: 46,6 mm

  • Ηγουμενίτσα: 46,4 mm

  • Ζωτικό Ιωαννίνων: 46,2 mm

  • Περτούλι Τρικάλων: 44,8 mm

  • Πεστά Ιωαννίνων: 43,6 mm

Ο χάρτης των φαινομένων για το Σάββατο

Για σήμερα, Σάββατο, οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν διατήρηση των νεφώσεων με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ωστόσο, η ένταση των φαινομένων αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα:

  • Καταιγίδες: Αναμένονται κυρίως στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

  • Χιονοπτώσεις: Θα σημειωθούν στα ορεινά των ηπειρωτικών τμημάτων, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

  • Άνεμοι: Στα νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

  • Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί στους 13-15 βαθμούς στα βόρεια και δυτικά, φτάνοντας τοπικά τους 18-19 βαθμούς στα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα.

Η εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι ανάλογος, με βροχές κατά διαστήματα (κυρίως μετά το μεσημέρι) και τον υδράργυρο έως τους 15 βαθμούς Κελσίου.

