Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα την Τετάρτη

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου, όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, καθώς η κακοκαιρία Erminio φέρνει ισχυρά φαινόμενα και βάζει την περιοχή σε αυξημένη επιφυλακή. Η απόφαση ελήφθη από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

31 Μαρ. 2026 13:51
Pelop News

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, εξαιτίας της κακοκαιρίας Erminio και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο να αποφευχθούν κίνδυνοι από τις μετακινήσεις μαθητών και προσωπικού αλλά και από τη λειτουργία των σχολικών δομών υπό ακραίες συνθήκες.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων συνδέεται άμεσα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία θα επηρεάσει ισχυρά και το Νότιο Αιγαίο, με βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Για την Τετάρτη, το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, ενώ ειδικά στα Δωδεκάνησα προβλέπονται και πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι που τοπικά μπορούν να φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Νωρίτερα είχαν ληφθεί και τοπικές αποφάσεις σε νησιά όπως η Ρόδος, όμως πλέον η απόφαση καλύπτει συνολικά τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, δίνοντας ενιαία κατεύθυνση σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενόψει της επιδείνωσης του καιρού.

