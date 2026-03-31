Κακοκαιρία Erminio: Κόκκινος συναγερμός σε επτά περιοχές και νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σε φάση πλήρους κλιμάκωσης περνά η κακοκαιρία Erminio, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, επιβεβαιώνοντας ότι το κύριο κύμα της διαταραχής θα σαρώσει τη χώρα τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, θυελλώδεις ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο βαριά μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Μετά την αξιολόγηση των νεότερων προγνωστικών στοιχείων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου και την Πέμπτη 2 Απριλίου την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με τις Σποράδες, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Red Code σημαίνει επιχειρησιακή ετοιμότητα στο ανώτερο επίπεδο για τις περιοχές αυτές. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με ΟΤΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, ώστε να υπάρχει έγκαιρη αντίδραση απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα από τους πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, την Τετάρτη τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες, στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, στην Αττική επίσης από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, στις βόρειες Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα, αλλά και στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Για πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη εκδοθεί κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην Αττική, που δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μία ακόμη περιοχή με έντονα φαινόμενα, αλλά ως ένας από τους βασικούς κόμβους του αυριανού κύματος κακοκαιρίας. Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ αυτό εξηγεί και την ένταξη της Περιφέρειας στο Red Code.

Το σκηνικό θα είναι εξίσου δύσκολο και στο Αιγαίο, όπου την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 έως 9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 10 μποφόρ. Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, δείχνοντας ότι η Erminio χτυπά με πολλαπλά χαρακτηριστικά και όχι μόνο με βροχές.

Την Πέμπτη το βάρος μεταφέρεται κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Θεσσαλία, στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Σερρών, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ξανά στα Δωδεκάνησα. Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα παραμείνουν ισχυρά για πολλές ώρες, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα προβλημάτων σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε μεγάλα ύψη υετού και παρατεταμένη ένταση φαινομένων.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Πολιτική Προστασία απευθύνει σαφή σύσταση προς τους πολίτες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, όπου οι συνθήκες το απαιτούν.

Το μήνυμα από το σημερινό επικαιροποιημένο δελτίο είναι πια καθαρό: η Erminio δεν είναι ένα περαστικό επεισόδιο αστάθειας, αλλά ένα οργανωμένο και επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας, με την Τετάρτη και την Πέμπτη να αποτελούν το πιο σκληρό του πρόσωπο. Και η Αττική, αυτή τη φορά, βρίσκεται μέσα στον σκληρό πυρήνα του χτυπήματος.

