Κακοκαιρία Herminia: Βροχές και πλημμύρες σε Ισπανία, Βρετανία και Γαλλία ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία Herminia (Ερμίνια) έχει προκαλέσει ισχυρούς ανέμους, δυνατές βροχές και ισχυρές θαλάσσιες καταιγίδες σε πολλές περιοχές με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Βρετανία και Ιρλανδία.

Η κακοκαιρία, η οποία έλαβε το όνομα «Ερμίνια» την Παρασκευή από τις ισπανικές μετεωρολογικές αρχές, συνοδεύεται από ριπές ανέμου που φτάνουν την ένταση του τυφώνα.

A large area of low pressure is bringing blustery showers across the UK today, with some thunderstorms in the south ⛈️

This area of low pressure was named Storm Herminia by @AEMET_Esp for the strong winds forecast in northern Spain pic.twitter.com/DJX9Ov9c2Q

— Met Office (@metoffice) January 27, 2025