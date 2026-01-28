Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας από την ΕΜΥ – Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για πρόσκαιρη αλλά έντονη κακοκαιρία την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων, με τα πιο έντονα επεισόδια να αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες, καθώς και στη δυτική Πελοπόννησο από το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη συνέχεια στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα έως τη νύχτα, ενώ στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες ισχυρές βροχές τις μεσημβρινές ώρες.

Παράλληλα, οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας έντονη επιδείνωση σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί, φτάνοντας στα πελάγη τα 7 με 8 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση στα βόρεια.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος προειδοποιήσεων Meteoalarm.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και σταδιακά τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν πρόσκαιρα και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Την Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ από το απόγευμα αναμένονται φαινόμενα και στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπονται νέες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, με πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

