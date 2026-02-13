Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Χίο και Κρήτη

Κύμα κακοκαιρίας έπληξε από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τις περιοχές της Χίου και της Κρήτης, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και διακοπές κυκλοφορίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει άμεσα για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση εμποδίων.

Στη Χίο, η Πυροσβεστική πραγματοποίησε συνολικά 28 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια και αποθήκες, με τα περισσότερα περιστατικά να εντοπίζονται στον Μέγα Λιμνιώνα, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε κατοικίες και βοηθητικούς χώρους. Παρόμοια προβλήματα αναφέρθηκαν στα Θυμιανά και στην Αγία Ερμιόνη, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους στον Κάμπο, στην Καρδαμάδα και στον οδικό άξονα Βροντάδου-Λαγκάδας, όπου κατέβηκαν χώματα και πέτρες από πλαγιές.

Στον οικισμό του Κάστρου πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ στη νότια Χίο συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα νερού και ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο υπερχείλισης. Στις Καρυές σημειώθηκε κατολίσθηση με αποκόλληση μεγάλου βράχου που κατέληξε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στη διέλευση μεγάλων οχημάτων. Η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και οι Τεχνικές Υπηρεσίες καλούν τους οδηγούς σε προσοχή, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Κατολισθήσεις στην Κρήτη

Στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες προκάλεσαν μικροπροβλήματα κυρίως στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και στο νότιο τμήμα του νησιού. Στον δήμο Φαιστού, δρόμοι πλημμύρισαν με λάσπες και φερτά υλικά, ενώ στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου «κόπηκε» γέφυρα στα δύο τα μεσάνυχτα περίπου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, κατολίσθηση βράχου σημειώθηκε στον δρόμο από Καμάρες προς Βορίζια, προκαλώντας διακοπή κυκλοφορίας.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε πολλές φορές για απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν λόγω των ισχυρών ανέμων σε διάφορα σημεία του νησιού, προχωρώντας σε κοπή και απομάκρυνση.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, αποφυγή ρεμάτων και υπόγειων χώρων, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων.

