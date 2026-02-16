Κακοκαιρία σε εξέλιξη με εξπρές με βροχές και θυελλώδεις ανέμους, Red Code σε 4 περιφέρειες

Τις τελευταίες ώρες νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμους να σαρώνουν περιοχές της χώρας.

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος

Μετεωρολόγοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ποσότητα του νερού που αναμένεται να πέσει σε ήδη κορεσμένα εδάφη. Μάλιστα, Νικολέτα Ζιακοπούλου και Γιάννης Καλλιάνος δεν απέκλεισαν πως ακόμη και ασθενείς βροχοπτώσεις σε περιοχές που έχουν δεχτεί ιδιαίτερα μεγάλο όγκο νερού να προκαλέσουν κατολισθητικά φαινόμενα.

Ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για την Τρίτη (17/2) την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η κακοκαιρία είναι εξπρές αφού θα διαρκέσει περί τις 24 ώρες και ο καιρός αναμένεται σταδιακά να παρουσιάσει βελτίωση.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, βροχές στην Αττική

«Ο χειμώνας αυτός είναι ιστορικά βροχερός», σχολίασε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου επισημαίνοντας πως «το θέμα δεν είναι μόνο μετεωρολογικό, είναι γεωλογικό και υδρολογικό και χρήζει μεγάλης προσοχής διότι ακόμα και μία μέτρια βροχή μπορεί να φέρει κατολίσθηση».

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το βράδυ και θα κορυφωθούν την Τρίτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη και σε περιοχές που ήδη έχει βρέξει σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις φτάνοντας τα 9-10 μποφόρ κυρίως στα δυτικά και τα νότια, σύμφωνα με την κυρία Ζιακοπούλου.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο η Αττική δεν θα είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αλλά «θα έχουμε κάποιες μπόρες» την Τρίτη.

Ο καιρός την Τετάρτη (18/2) αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ωστόσο νέος γύρος βροχοπτώσεων φαίνεται να ξεκινά την Παρασκευή (20/2), σύμφωνα με την Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Οι περιοχές με ισχυρές καταιγίδες

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σχολίασε πως «αν δεν είχαμε τις πάρα πολλές περιοχές με τα κορεσμένα εδάφη, η αυριανή κακοκαιρία θα ήταν τυπική. Αλλά λόγω του ότι έχουμε περιοχές με κορεσμένα εδάφη ανησυχώ γιατί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας αρκεί μία ασθενής τοπική βροχόπτωση για να οδηγήσει ακόμα και σε πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις ή σε άλλου είδους καταστροφές».

Ο μετεωρολόγος είπε πως χρειάζεται προσοχή σε Ιόνιο-Επτάνησα, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο και περιοχές της Ηπείρου, το μεσημέρι της Τρίτης. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα στα Χανιά, τα νότια του Ρεθύμνου και κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα του νησιού αναμένονται μεγάλες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, έντονες βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο.

Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο:

Επτάνησα

Ήπειρος

Δυτική Στερεά

Κεντρική, δυτική και νότια Πελοπόννησος

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Κυκλάδες

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά και ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη

μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Παύση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το βράδυ 7με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ στη Δυτική – Κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Περαιτέρω πτώση από το βράδυ, οπότε θα σημειωθεί και παγετός.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες, Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 9 με 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια τοπικά 7 με 8 και από το βράδυ 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νότια από το απόγευμα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, γρήγορα όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Πρόγνωση για το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



