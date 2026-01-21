Κακοκαιρία σε πλήρη εξέλιξη στη Ναυπακτία: Βάρκες βούλιαξαν, χιόνια στα ορεινά, προβλήματα σε ρεύμα και δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Ναυπακτία και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, με ζημιές σε παράκτιες και ορεινές περιοχές, διακοπές ρεύματος, χιονοπτώσεις και κυκλοφοριακές δυσκολίες.

21 Ιαν. 2026 14:18
Pelop News

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ναυπακτία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται από τη νύχτα προκαλούν εκτεταμένα προβλήματα σε παράκτιες, ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Στο Κρυονέρι Ναυπακτίας, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να βουλιάξουν βάρκες, προκαλώντας ζημιές σε ιδιοκτήτες σκαφών, ενώ οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή λόγω των δυσμενών συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν.

Χιόνια στην Ορεινή Ναυπακτία – Μάχη για ανοιχτούς δρόμους

Την ίδια ώρα, έντονη χιονόπτωση σημειώνεται στην Ορεινή Ναυπακτία, με τα μηχανήματα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να δίνουν μάχη για να παραμείνει ανοικτό το ορεινό οδικό δίκτυο. Οι οδηγοί καλούνται να φέρουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Διακοπές ρεύματος και φόβοι για προβλήματα υδροδότησης

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές όπως η Δημοτική Ενότητα Χάλκειας, το Ευηνοχώρι, χωριά της Μακρύνεια, καθώς και σε περιοχές της Λυγιά Ναυπάκτου και της Μαραθιά Δωρίδας.

Η βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, με κατοίκους να εκφράζουν αγανάκτηση για την παλαιότητα των υποδομών, ενώ υπάρχει φόβος και για διακοπή υδροδότησης σε χωριά της περιοχής.

Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε αρκετά σημεία, όπως στον Άγιος Παντελεήμονας Αντιρρίου, στην Παλιοβούνα και στη Γαβρολίμνη, με μηχανήματα έργου να παρεμβαίνουν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: nafpaktianews.gr

 

