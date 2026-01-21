Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους

Με σφοδρότητα πλήττει την Ελλάδα η κακοκαιρία σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχώρι, όπου ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σχολείο υπέστη φθορές, καθώς εκτός από τα κεραμίδια έχουν σπάσει και τζάμια, ενώ στην περιοχή σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται στενά, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.





