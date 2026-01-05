Κακοκαιρία στο Ιόνιο: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια για Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη
Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο νότιο Ιόνιο ακυρώνονται σήμερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια.
Λόγω έντονης κακοκαιρίας στο νότιο Ιόνιο, ακυρώνονται σήμερα Δευτέρα αρκετά ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοινώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.
Σύμφωνα με την εταιρεία Levante Ferries, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια:
-
Σάμη – Ιθάκη (07:05)
-
Ιθάκη – Σάμη και Πάτρα (07:40)
Επιπλέον, δεν θα πραγματοποιηθούν:
-
Πάτρα – Σάμη και Ιθάκη (13:00)
-
Ιθάκη – Σάμη (17:15)
Παράλληλα, τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος – Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη – Ζάκυνθος στις 11:45 έχουν επίσης ακυρωθεί.
Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τυχόν αλλαγές ή νέα δρομολόγια μέσω των αρμόδιων αρχών και των ναυτιλιακών εταιρειών, προτού μεταβούν στα λιμάνια, προκειμένου να αποφευχθούν ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News