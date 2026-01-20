Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική

Το ενδεχόμενο να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Αττική αύριο, Τετάρτη, εξετάζει η Περιφέρεια λόγω της επιδείνωσης του καιρού και των προειδοποιήσεων για επικίνδυνα φαινόμενα.

20 Ιαν. 2026
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόμενα –με έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους– οδηγούν τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση του μέτρου, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα τόσο στις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και στη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Η επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από αύριο Τετάρτη και τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, όπου αυτό είναι δυνατό, κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

