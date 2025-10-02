Κακοκαιρία-Τσατραφύλλιας: Πότε αναμένεται το ψυχρό μέτωπο στην Αττική

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνει μέσω social media ότι τις επόμενες ώρες «το ψυχρό μέτωπο θα κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική».

Ο καιρός σήμερα 2/10: Μηνύματα του 112, που θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα ΧΑΡΤΗΣ

Ο Τσατραφύλλιας είχε προειδοποιήσει ήδη από την Τετάρτη για την πιθανή επέκταση της κακοκαιρίας στην Αττική, κάτι που επιβεβαιώνεται σήμερα. Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι, λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων, δεν αποκλείονται μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο, παρά το ότι ο συνολικός όγκος νερού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Παράλληλα, ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων παραμένει υπαρκτός και σε άλλες περιοχές της χώρας:

Βόρεια Λάρισα, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία (από το μεσημέρι έως το πρωί της Παρασκευής)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα (από απόψε το βράδυ έως το μεσημέρι της Παρασκευής 3/10)

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και της Πολιτικής Προστασίας.

