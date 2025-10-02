Κακοκαιρία-Τσατραφύλλιας: Πότε αναμένεται το ψυχρό μέτωπο στην Αττική

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόματα σε αρκετές περιοχές της χώρας

02 Οκτ. 2025 11:14
Pelop News

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνει μέσω social media ότι τις επόμενες ώρες «το ψυχρό μέτωπο θα κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική».

Ο καιρός σήμερα 2/10: Μηνύματα του 112, που θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα ΧΑΡΤΗΣ

Ο Τσατραφύλλιας είχε προειδοποιήσει ήδη από την Τετάρτη για την πιθανή επέκταση της κακοκαιρίας στην Αττική, κάτι που επιβεβαιώνεται σήμερα. Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι, λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων, δεν αποκλείονται μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο, παρά το ότι ο συνολικός όγκος νερού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Παράλληλα, ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων παραμένει υπαρκτός και σε άλλες περιοχές της χώρας:

  • Βόρεια Λάρισα, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία (από το μεσημέρι έως το πρωί της Παρασκευής)
  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα (από απόψε το βράδυ έως το μεσημέρι της Παρασκευής 3/10)

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και της Πολιτικής Προστασίας.

 
