Κακοποίηση ανηλίκων: Χιλιάδες Ούγγροι στους δρόμους κατά του Ορμπαν

Πάνω από 50.000 άτομα διαδήλωσαν το Σάββατο (13/12) στη Βουδαπέστη, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης Όρμπαν, για τη στάση της απέναντι σε ένα σκάνδαλο κακοποίησης σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, που συγκλονίζει τη χώρα.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγκιάρ, έφερε στο φως πρόσφατη επίσημη αναφορά του 2021, που παρέμενε έως τώρα απόρρητη, η οποία καταδεικνύει ότι πάνω από το 20% των ανηλίκων σε δημόσια ιδρύματα είχαν πέσει θύματα κακοποίησης.

Οι διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της Βουδαπέστης, με το πανό που προπορευόταν της πορείας να γράφει “Προστατέψτε τα παιδιά!” και οι συγκεντρωμένοι να κρατούν λούτρινα παιχνίδια και δάδες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα σωματικής κακοποίησης.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση Όρμπαν βρίσκεται στο στόχαστρο των διαδηλωτών καθώς κατηγορείται για αδράνεια και ανικανότητα να αποτρέψει τη βία κρατικών υπαλλήλων απέναντι σε παιδιά.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επτά άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής στο κρατικό κέντρο ανηλίκων της Βουδαπέστης.Ο Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση στην 15χρονη θητεία του, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν πιθανότατα τον Απρίλιο, καταδίκασε το περιστατικό σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό μέσο Mandiner, χαρακτηρίζοντας το απαράδεκτο και εγκληματικό.

“Όλο και περισσότερα αποτρόπαια πράγματα έρχονται στην επιφάνεια καθημερινά, πράγματα που δεν πίστευα ότι ήταν δυνατό να συμβούν σε αυτή τη χώρα,” δήλωσε στο Reuters η Τζουντίτ Βόρος, μία από τους διαδηλώτριες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση τοποθέτησε πέντε κρατικά ιδρύματα ανηλίκων υπό άμεση αστυνομική εποπτεία, ενώ οι εισαγγελείς ερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν εδώ και μήνες τον πρώην διευθυντή του κέντρου για υπόθεση διαχείρισης ενός κυκλώματος πορνείας, ξεπλύματος χρημάτων και εμπορίας ανθρώπων. Βίντεο που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ο αντιπολιτευόμενος ακτιβιστής και πρώην βουλευτής Πέτερ Γιούχαζ, ώθησε στην παραίτηση του προσωρινού διευθυντή του κέντρου.

