Κακοποίηση – Βόλος: Μαθήτρια πήγε σημαδεμένη στο σχολείο από τον πατέρα της!

Η μαθήτρια πήγε σχολείο με μελανιές και σημάδια από τσιγάρο από τον πατέρα της.

Κακοποίηση - Βόλος: Μαθήτρια πήγε σημαδεμένη στο σχολείο από τον πατέρα της!
17 Οκτ. 2025 20:12
Pelop News

Εκπαιδευτικοί σε σχολείο στο Βόλο, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα άγριο περιστατικό παιδικής κακοποίησης ήρθαν, όταν μαθήτρια πήγε σχολείο με μελανιές στο σώμα της, αλλά και με σημάδια από σβησμένο τσιγάρο, καταγγέλοντας τον πατέρα της.

Πιο αναλυτικά, η ΕΡΤ ανέφερε ότι η ανήλικη προσέρχονταν επανειλημμένα στο σχολείο με εμφανή σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης, όπως μελανιές, σημάδια από καύση τσιγάρου και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα» από απροσεξία.

Το τελευταίο όμως περιστατικό δεν μπορούσε πλέον να αποκρυφτεί, καθώς τα σημάδια ήταν εκτεταμένα και ορατά ακόμη και με γυμνό μάτι. Οι καθηγητές, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου καθώς και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ανήλικο κορίτσι ομολόγησε στους καθηγητές του ότι οι μώλωπες που είχε στα χέρια της ήταν από χτυπήματα που της προκάλεσε ο πατέρας της, ενώ η επίσης ανήλικη αδελφή της μέσα σε διάστημα 6 μηνών είχε σπασμένο χέρι, τρεις φορές.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Εισαγγελία Ανηλίκων και την Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν υπάρχουν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του συγκεκριμένου παιδιού, όσο και της αδελφής της καθώς εκτός της βίας που δέχονται τα δυο κορίτσια, υπάρχουν έντονα στοιχεία παραμέλησης. Το παιδί μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου, φέρεται να είπε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι και εκείνη ήταν θύμα της βίας του πατέρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 «Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία
21:00 Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, η εγγύηση «μαμούθ» που επεβλήθει
20:58 Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά
20:48 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10
20:36 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
20:30 Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών
20:30 Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας Μέγα Σπήλαιο: Τι έδειξε η καταγραφή της Eφορείας Αρχαιοτήτων
20:24 Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής Tomahawk στην Ουκρανία από Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ
20:17 Συναγερμός για φωτιά σε ξυλουργείο στην Πάτρα
20:12 Κακοποίηση – Βόλος: Μαθήτρια πήγε σημαδεμένη στο σχολείο από τον πατέρα της!
20:00 Παύλος Γερουλάνος στον Peloponnisos FM: «Ο κόσμος δεν θα μας συγχωρέσει, αν…»
20:00 Καιρός: Εντονα φαινόμενα σε δύο δόσεις, πότε αναμένεται βελτίωση ΧΑΡΤΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ
19:57 Εγκλημα Φοινικούντα: Τι υποστήριξε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη για το τηλεφώνημα «φωτιά» μετά τη διπλή εκτέλεση
19:48 Σχεδιάζει να προμηθεύσει τη Συρία με όπλα η Τουρκία
19:36 Τελωνείο Κήπων: Eισήγαγε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογίας
19:30 Πάτρα: Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και του πνεύματος στο πλευρό του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
19:23 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για την άμυνα – Συμφωνία των 27 για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
19:15 Δυστύχημα στις Αφίδνες: Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον τραυματία οδηγό του θανατηφόρου τροχαίου
19:14 Γεωργιόπουλος: «Θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στη πρεμιέρα»
19:07 «Βουτιά» 5,8% για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε χαμηλό διμήνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ