Κακουργηματική δίωξη για περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Σίνδο – Έξι συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων

Σε σοβαρές ποινικές διώξεις κατέληξε αστυνομική επιχείρηση στη δυτική Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να αποκαλύπτουν οργανωμένη πρακτική παράνομης απόρριψης αποβλήτων και συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης.

Κακουργηματική δίωξη για περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Σίνδο – Έξι συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων
22 Ιαν. 2026 14:53
22 Ιαν. 2026 14:53
Pelop News

Σε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος προχώρησε η εισαγγελέας σε βάρος έξι συλληφθέντων, οι οποίοι κατηγορούνται για περιβαλλοντική υποβάθμιση στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συλληφθέντες είναι πέντε άνδρες ηλικίας 70, 59, 51, 41 και 31 ετών και μία γυναίκα 54 ετών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε γεωτεμάχιο στην περιοχή της Σίνδου, όπου διαπιστώθηκε ότι δύο από τους συλληφθέντες, ηλικίας 31 και 41 ετών, οδηγώντας φορτηγά δημόσιας χρήσης και κατ’ εντολή 71χρονου άνδρα, προέβαιναν σε ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και ανεπεξέργαστων πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ελληνική Αστυνομία, τα απόβλητα είχαν παραληφθεί από δύο εταιρείες ανακύκλωσης. Ιδιοκτήτης της πρώτης εταιρείας φέρεται ο 51χρονος άνδρας, ενώ νόμιμη εκπρόσωπος της δεύτερης η 54χρονη, με τον 59χρονο να εμφανίζεται ως υπεύθυνος λειτουργίας εργοταξίου.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι ο 71χρονος, ως αποκλειστικός χρήστης του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου και ενός ακόμη στην ίδια περιοχή, πραγματοποιούσε από το 2020 συστηματικές ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων, τα οποία επιχωμάτωνε και διέστρωνε, παραλαμβάνοντας μεγάλες ποσότητες από τις συνεργαζόμενες εταιρείες χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών, παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία διαχείρισης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ένας ακόμη 59χρονος, σε συνεννόηση με τον 71χρονο, προχώρησε τον τρέχοντα μήνα σε ανεξέλεγκτες εναποθέσεις σύμμεικτων στερεών αποβλήτων (χώμα, μπετό και πίσσα) σε ένα από τα γεωτεμάχια, χρησιμοποιώντας ιδιωτικό φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό του εύρους της περιβαλλοντικής ζημίας και των εμπλεκόμενων προσώπων.

