Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
26 Οκτ. 2025 16:13
Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν προορισμό που κάνει δυναμική είσοδο τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό Τουρισμό.
Ο λόγος για την Καλαμπάκα, η οποία ευρισκόμενη βέβαια στη σκιά των Μετεώρων, προσελκύει σταθερά επισκέπτες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Λόγω των Μετεώρων, η Καλαμπάκα διαθέτει πολύ αναπτυγμένη τουριστική υποδομή, οπότε υπάρχει πληθώρα καλών καταλυμάτων για να εξυπηρετήσει κάθε προτίμησή.
Η Καλαμπάκα διαθέτει πολλά καφέ, τα οποία μεταμορφώνονται συνήθως σε μπαράκια τις βραδινές ώρες.
Η Καλαμπάκα διαθέτει σιδηροδρομικό σταθμό, οπότε είναι εύκολα προσβάσιμη με τρένο, είτε από την Αθήνα ξεκινήσετε, είτε από τη Θεσσαλονίκη. Αν πάτε με αυτοκίνητο θα σας πάρει γύρω στις 4 ώρες από την πρώτη και γύρω στις 2,5 ώρες από τη δεύτερη. Η πόλη απέχει 21 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα
Η Καλαμπάκα είναι η πιο ιδανική βάση για να οργανώσετε μια επίσκεψη στα Μετέωρα, αυτό το σπάνιο γεωλογικό σύμπλεγμα με τα περίφημα μοναστήρια, που προξενεί παγκόσμιο θαυμασμό και ανήκει ήδη από το 1988 στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Για τη χώρα μας, επίσης, είναι σήμερα το δεύτερο πιο σημαντικό μοναστικό συγκρότημα μετά το Αγιο Ορος.
Τα Μετέωρα υψώνονται στο βορειοδυτικό όριο της θεσσαλικής πεδιάδας, μόλις 6 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα, με τους επιβλητικούς βράχους να είναι από φυσικά διαμορφωμένο ψαμμίτη. Σήμερα υπάρχουν 6 επισκέψιμες μονές, 4 ανδρικές και 2 γυναικείες. Επίσης, δείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο μουσεία σε ένα, τα οποία συστεγάζονται σε χώρο έκτασης 1.100 τ.μ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας φιλοξενεί ομοιώματα 350 ειδών ζώων (κυρίως πτηνά και θηλαστικά), αναπαριστώντας με ακρίβεια το περιβάλλον κατοικίας τους μέσω διοραμάτων. Το Μουσείο Μανιταριών, από την άλλη, παρουσιάζει 250 είδη κατά πρωτότυπο τρόπο: ως γλυπτά με απόλυτη ομοιότητα χρώματος, σχήματος και μεγέθους, σε συνολικά τρεις φάσεις ανάπτυξης. Σαν σύνολο, το σύμπλεγμα είναι από τα πιο ξεχωριστά μουσεία που μπορεί να δει κανείς στη χώρα μας.
