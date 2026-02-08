Καλαμπάκος: «Κρίσιμο σημείο οι λάθος αποφάσεις στο τέλος»

08 Φεβ. 2026 13:50
Την απογοήτευσή του εξέφρασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο προπονητής του Απόλλωνα, Ντίνος Καλαμπάκος, ο οποίος στάθηκε στις κρίσιμες αποφάσεις που πήραν οι παίκτες του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Αναλυτικά, στις δηλώσεις του ανέφερε:
«Πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι ο αγώνας ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση για όσους βρέθηκαν στο γήπεδο, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα ιδιαίτερα θεαματικό ματς. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να σταθούμε κάπου, θα πρέπει να σταθούμε στις λανθασμένες αποφάσεις που πήραμε στο τελευταίο ένα με ενάμιση λεπτό.

Δεν γνωρίζω ακόμη πολλά πράγματα για την ομάδα, καθώς έχω μόλις δύο ημέρες στο γήπεδο και χρειάζεται να μάθω πολλά. Η κακή συνεργασία στο τέλος, στη φάση που μας οδήγησε στην παράταση, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, πέρα από το να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε, να γνωριστώ καλύτερα με τα παιδιά και την ομάδα και, στο τέλος, να κάνουμε τον απολογισμό μας».

