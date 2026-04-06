Καλαμάτα: Γιατρός κατέρρευσε στην εφημερία και οι Παθολογικές έβαλαν φρένο στις εισαγωγές

Με μια γιατρό να καταρρέει εν ώρα εφημερίας από την εξάντληση, η εικόνα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας αποτυπώνει πλέον με δραματικό τρόπο τα όρια αντοχής του δημόσιου συστήματος υγείας στην περιοχή. Το περιστατικό, που οδήγησε και στη νοσηλεία της, ανέδειξε με τον πιο ωμό τρόπο τις συνθήκες πίεσης κάτω από τις οποίες εργάζονται οι γιατροί, σε ένα νοσοκομείο που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, λειτουργεί εδώ και καιρό στα όρια.

Αμέσως μετά, ήρθε και η αναστολή των νέων εισαγωγών στις Παθολογικές Κλινικές του νοσοκομείου, μια εξέλιξη που η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας περιγράφει ως ουσιαστικό λειτουργικό «λουκέτο». Κατά την ΟΕΝΓΕ, η απόφαση αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά η αναμενόμενη κατάληξη μιας μακράς πορείας υποστελέχωσης και υπερεργασίας, η οποία τελικά έφερε το σύστημα σε αδιέξοδο.

Οι γιατροί περιγράφουν μια ασφυκτική πραγματικότητα στις Παθολογικές Κλινικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται, από τις 10 οργανικές θέσεις ειδικευμένων παθολόγων έχουν απομείνει μόλις πέντε γιατροί στην ενεργό δύναμη, μαζί με μία μετακίνηση, για να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του νομού. Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου η Μεσσηνία μπαίνει σταδιακά σε αυξημένη πασχαλινή και τουριστική κίνηση, γεγονός που ανεβάζει τις ανάγκες περίθαλψης ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η διοίκηση του νοσοκομείου και η 6η ΥΠΕ είχαν εγκαίρως εικόνα του προβλήματος, χωρίς όμως να δοθεί ουσιαστική λύση. Αντίθετα, όπως υποστηρίζεται, προκρίθηκαν προσωρινές και ανεπαρκείς παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα οι ελάχιστοι γιατροί που έχουν απομείνει να καλούνται να καλύψουν αλλεπάλληλες εφημερίες και συνεχόμενα «εντέλλεσθε», σε συνθήκες που πλέον ξεπερνούν τα όρια της σωματικής και ψυχικής αντοχής.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ΟΕΝΓΕ και για την αντίθεση ανάμεσα στην πρόσφατη εικόνα των εγκαινίων ανακαινισμένων χώρων και στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα μέσα στο νοσοκομείο. Όπως επισημαίνει, λίγους μόλις μήνες μετά τις πανηγυρικές παρουσιάσεις για τις αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές, οι γιατροί λιποθυμούν από την εξάντληση μέσα στους ίδιους αυτούς χώρους. Με αυτή τη φράση, οι νοσοκομειακοί γιατροί επιχειρούν να δείξουν ότι η βιτρίνα των υποδομών δεν μπορεί να κρύψει την αποδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού.

Στο ίδιο πνεύμα, οι γιατροί αποδίδουν την κατάσταση όχι σε μια συγκυριακή δυσλειτουργία, αλλά σε μια συνολική πολιτική επιλογή υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας. Η αναστολή εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές, που προκάλεσε ήδη πολιτικές αντιδράσεις, παρουσιάζεται ως το πιο ηχηρό σύμπτωμα αυτής της κατάστασης, καθώς ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία αναγκάζονται να αναζητούν κρεβάτι σε γειτονικά νοσοκομεία.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ΟΕΝΓΕ και οι τοπικοί φορείς ζητούν άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων παθολόγων, πλήρη στελέχωση των κλινικών και τερματισμό των διαρκών εντολών υπερεργασίας που, όπως τονίζουν, μετατρέπουν τους ίδιους τους υγειονομικούς σε ασθενείς. Παράλληλα, καλούν σε κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των μαζικών φορέων της Μεσσηνίας, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα έχει ξεπεράσει τα όρια ενός εσωτερικού προβλήματος του νοσοκομείου και αφορά πλέον ευθέως το δικαίωμα των πολιτών σε δημόσια και ασφαλή περίθαλψη.

