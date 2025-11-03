Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή»: Η εξήγηση του γιου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο κατάστημα της οικογένειας, προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο γιος του τραυματία έσπευσε να δώσει τη δική του εκδοχή, εξηγώντας ότι ο σκύλος ήταν πλήρως εκπαιδευμένος, φιλικός και ζούσε δέκα χρόνια μαζί τους, χωρίς ποτέ να έχει δείξει επιθετική συμπεριφορά.

Στην ανάρτησή του, ο γιος του 76χρονου αναφέρει πως το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που ο πατέρας του προσπαθούσε να εφαρμόσει ένα αντισηπτικό σπρέι που είχε συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο για δύο μικρές πληγές στα αυτιά του ζώου.

«Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί ποτέ στο παρελθόν θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα», σημειώνει.

«Μια εργατική, φιλοζωική οικογένεια – Δεν υπήρξε αμέλεια»

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση ή αμέλεια, αλλά μια εντελώς ατυχής συγκυρία. «Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της», γράφει, διευκρινίζοντας ότι ο πατέρας του δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση πληγών στα χέρια του.

Σε κλίμα συγκίνησης, ο γιος αποκάλυψε ότι το ροτβάιλερ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, σημειώνοντας: «Λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας».

Τέλος, υπογράμμισε πως η οικογένεια δεν έχει τίποτα να αποκρύψει, καθώς οι ίδιοι παρέδωσαν στα μέσα ενημέρωσης το σχετικό βίντεο από το περιστατικό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



