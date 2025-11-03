Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή»: Η εξήγηση του γιου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο γιος του 76χρονου που τραυματίστηκε από το ροτβάιλερ της οικογένειας στην Καλαμάτα περιέγραψε τα όσα συνέβησαν, μιλώντας για ένα «ατυχές περιστατικό» που εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή»: Η εξήγηση του γιου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ
03 Νοέ. 2025 12:31
Pelop News

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο κατάστημα της οικογένειας, προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο γιος του τραυματία έσπευσε να δώσει τη δική του εκδοχή, εξηγώντας ότι ο σκύλος ήταν πλήρως εκπαιδευμένος, φιλικός και ζούσε δέκα χρόνια μαζί τους, χωρίς ποτέ να έχει δείξει επιθετική συμπεριφορά.

Στην ανάρτησή του, ο γιος του 76χρονου αναφέρει πως το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που ο πατέρας του προσπαθούσε να εφαρμόσει ένα αντισηπτικό σπρέι που είχε συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο για δύο μικρές πληγές στα αυτιά του ζώου.
«Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί ποτέ στο παρελθόν θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα», σημειώνει.

«Μια εργατική, φιλοζωική οικογένεια – Δεν υπήρξε αμέλεια»

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση ή αμέλεια, αλλά μια εντελώς ατυχής συγκυρία. «Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της», γράφει, διευκρινίζοντας ότι ο πατέρας του δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση πληγών στα χέρια του.

Σε κλίμα συγκίνησης, ο γιος αποκάλυψε ότι το ροτβάιλερ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, σημειώνοντας: «Λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας».

Τέλος, υπογράμμισε πως η οικογένεια δεν έχει τίποτα να αποκρύψει, καθώς οι ίδιοι παρέδωσαν στα μέσα ενημέρωσης το σχετικό βίντεο από το περιστατικό.

Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή»: Η εξήγηση του γιου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ