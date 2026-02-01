Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε σήμερα (01.02.2026) ολόκληρη η Καλαμάτα, μιας και τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν να επηρεάζουν την χώρα μας από τα δυτικά. Στην περιοχή Πήδημα και Αρφαρά, πλημμύρισαν δρόμοι και γέμισαν με λάσπες και φερτά υλικά ενώ εργαζόμενοι με μηχανήματα του δήμου προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Το βράδυ του Σαββάτου, ήχησε και το 112 στους κατοίκους της Καλαμάτας, προειδοποιώντας για την επέλαση της κακοκαιρίας και ζητώντας από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Από εκείνη τη στιγμή βρέχει ασταμάτητα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι μεταξύ των 2 περιοχών να μετατραπούν σε λίμνες.

Συνολικά 5 φορτηγά γέμισαν με φερτά υλικά που «κατέβασαν» τα ορμητικά νερά ή με βράχους από τις κατολισθήσεις. Στην ίδια περιοχή σχηματίστηκε και καταρράκτης μιας και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει το νερό της βροχής.

Κλιμάκια του δήμου επιχειρούν στους δρόμους που έχουν σημειωθεί προβλήματα ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα χτυπούν ολόκληρη την Πελοπόννησο μέχρι και το βράδυ.

