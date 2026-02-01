Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία

Το βράδυ του Σαββάτου, ήχησε και το 112 στους κατοίκους της Καλαμάτας, προειδοποιώντας για την επέλαση της κακοκαιρίας και ζητώντας από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία
01 Φεβ. 2026 10:21
Pelop News

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε σήμερα (01.02.2026) ολόκληρη η Καλαμάτα, μιας και τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν να επηρεάζουν την χώρα μας από τα δυτικά. Στην περιοχή Πήδημα και Αρφαρά, πλημμύρισαν δρόμοι και γέμισαν με λάσπες και φερτά υλικά ενώ εργαζόμενοι με μηχανήματα του δήμου προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Το βράδυ του Σαββάτου, ήχησε και το 112 στους κατοίκους της Καλαμάτας, προειδοποιώντας για την επέλαση της κακοκαιρίας και ζητώντας από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Από εκείνη τη στιγμή βρέχει ασταμάτητα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι μεταξύ των 2 περιοχών να μετατραπούν σε λίμνες.

Συνολικά 5 φορτηγά γέμισαν με φερτά υλικά που «κατέβασαν» τα ορμητικά νερά ή με βράχους από τις κατολισθήσεις. Στην ίδια περιοχή σχηματίστηκε και καταρράκτης μιας και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει το νερό της βροχής.

Κλιμάκια του δήμου επιχειρούν στους δρόμους που έχουν σημειωθεί προβλήματα ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα χτυπούν ολόκληρη την Πελοπόννησο μέχρι και το βράδυ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Τουρκία: Τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια με 9 νεκρούς και 26 τραυματίες
12:56 Πάτρα: Τα Βραβεία του 18ου Μώμου – Γέμισε το θέατρο «Πάνθεον» ΦΩΤΟ
12:46 Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στον παραλιακό δρόμο χωρίς να διακοπεί η πρόσβαση
12:38 Βόλος: Εισβολή και βανδαλισμοί σε σούπερ μάρκετ – Στο στόχαστρο προϊόντα της «Βιολάντα»
12:26 Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος σε φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το «Ebenezer: A Christmas Carol»
12:17 ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στην Allwyn Arena
12:06 Χανιά: Στο νοσοκομείο 28χρονος που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο
11:58 Εκκληση για αίμα από πάσχοντες Μεσογειακής Αναιμίας: Οι οδηγούν σε αναβολή μεταγγίσεων
11:53 Θύελλα – Παναχαϊκή σε ματς με μεγάλη σημασία
11:46 Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Βουβός πόνος και μήνυμα κατά της οπαδικής βίας
11:41 Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο κέντρο της πόλης στη Στοά Παπαγιάννη
11:37 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν – Η ανάρτηση της Κυριακής
11:25 Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ σε 9 περιοχές μέχρι το βράδυ – Σε ποιες περιοχές
11:15 Εκπνέει η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών
11:05 Η Αναστασία Πετρίδη στην «Π» για την παράσταση «Λυσιστράτη»: Εκφράζει την πρώτη μορφή του φεμινισμού
10:56 Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας
10:45 Κάτω από τις 80.000 δολάρια το Bitcoin – Βαθαίνει το sell-off στην αγορά κρυπτονομισμάτων
10:33 Θάνατος αθλητή στο Ρουφ 80 – Εθνικός: Η οικογένεια του μπασκετμπολίστα είχε χάσει κι άλλο παιδί σε τροχαίο
10:21 Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία
10:12 Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League – Ολοι οι αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ