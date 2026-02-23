Καλαμάτα: Πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρω και συνελήφθη

Ένας 58χρονος Έλληνας συνελήφθη στην Καλαμάτα για πλαστογραφία και χρήση ψευδούς χαρτονομίσματος

Καλαμάτα: Πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρω και συνελήφθη
23 Φεβ. 2026 18:35
Pelop News

Με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ θέλησε να πληρώσει ένας 58χρονος άνδρας σε περίπτερο στην Καλαμάτα για την αγορά προϊόντων συνολικής αξίας 30 ευρώ. Ωστόσο γρήγορα έγινε αντιληπτός και συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα από την Αστυνομία.

Ειδικότερα ο 58χρονος αγόρασε στις 21/2 από περίπτερο στην Καλαμάτα προϊόντα συνολικής αξίας 30 ευρώ και για την πληρωμή χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα 500 ευρώ. Ο υπάλληλος του περιπτέρου του έδωσε ρέστα ύψους 470 ευρώ, μετά την οποία ο 58χρονος αποχώρησε από το σημείο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα, ενώ το πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ κατασχέθηκε ως πειστήριο.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:30 Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια
20:22 Περού: 15 νεκροί, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου
20:10 Καρανίκας – Πολάκης: Διαδικτυακός καυγάς με βαριές εκφράσεις για «γονυπετείς», «ξεφτιλισμένους»
19:58 Ερντογάν: Τι συζήτησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
19:46 Λονδίνο: Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος, σύνδεση με τα έγγραφα Επστάιν
19:38 Αγριογούρουνα στην Εκάλη ανήμερα Καθαράς Δευτέρας ΦΩΤΟ
19:26 Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης του αγωγού Druzhba στο Ταταρστάν
19:15 Περιφερειακός σιδηρόδρομος σε αβεβαιότητα: Δίκτυο δύο ταχυτήτων
19:01 Μπακογιάννης-Κοσιώνη: Πέταξαν χαρταετό με τον 9χρονο γιο τους Δήμο την Καθαρά Δευτέρα ΦΩΤΟ
18:58 Γραμμή 6 Τραμ: Τερματικός σταθμός η στάση «Φιξ» από αύριο Τρίτη 24/2
18:45 Συντάξεις Μαρτίου: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι IKA και Δημοσίου
18:35 Καλαμάτα: Πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρω και συνελήφθη
18:27 Ηλεία: «Βούλιαξε» η Κουρούτα για τα Κούλουμα ΦΩΤΟ
18:20 Συνθήκες «whiteout» στη Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 πολιτείες
18:16 Με Πλώτα-Καραγιαννίδη και Δίπλαρο, αλλά χωρίς Μπαζίνα η Εθνική
18:05 Κλιματική Αλλαγή: Γιατί επηρεάζει τόσο τη Δυτική Ελλάδα
17:57 Τουρκοβούνια: Έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό
17:49 Κούλουμα 2026: Χαρταετοί, σαρακοστιανά και νησιώτικο γλέντι στον Λόφο Φιλοπάππου ΦΩΤΟ
17:41 Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε ληστές σε καφετέρια
17:33 Μητσοτάκης: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το ΚΥΣΟΙΠ στο Μαξίμου, τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ