Καλαμάτα: Πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρω και συνελήφθη

Με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ θέλησε να πληρώσει ένας 58χρονος άνδρας σε περίπτερο στην Καλαμάτα για την αγορά προϊόντων συνολικής αξίας 30 ευρώ. Ωστόσο γρήγορα έγινε αντιληπτός και συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα από την Αστυνομία.

Ειδικότερα ο 58χρονος αγόρασε στις 21/2 από περίπτερο στην Καλαμάτα προϊόντα συνολικής αξίας 30 ευρώ και για την πληρωμή χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα 500 ευρώ. Ο υπάλληλος του περιπτέρου του έδωσε ρέστα ύψους 470 ευρώ, μετά την οποία ο 58χρονος αποχώρησε από το σημείο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα, ενώ το πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ κατασχέθηκε ως πειστήριο.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



