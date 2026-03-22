Καλαμάτα: Τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ κάνουν μάθημα στους επιβάτες

Φροντιστήριο για την κλιματική αλλαγή είναι μια καθημερινή διαδρομή με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ψηφιακές οθόνες που βρίσκονται στο εσωτερικό των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ της πόλης της Καλαμάτας, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μηνύματα από παιδιά και εφήβους για την «αντιμετώπισή» της.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσου Μάκιου που γίνεται σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Μάλιστα, έρχεται σε συνέχεια της δράσης του «κλιματικού λεωφορείου» , το οποίο εδώ και 9καλαματα ψνν μήνες κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με τον κ. Μάκιο, σκοπός της πρωτοβουλίας, που υλοποιείται για πρώτησ φορά στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών που είτε δεν γνωρίζουν τι είναι κλιματική αλλαγή είτε αρνούνται ότι υπάρχει.

Στις οθόνες που βρίσκονται στο εσωτερικό 16 λεωφορείων, ένα από τα μηνύματα αναγράφει : «Ίσως ακούγεται κλισέ, έχουμε μόνο έναν πλανήτη! Πρέπει να τον προστατεύσουμε, πρέπει να τον φροντίσουμε. Πρέπει να του δώσουμε αγάπη. Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουμε».

Αυτή την εβδομάδα, ξεκίνησαν να προβάλλονται έξι σύντομα ενημερωτικά βίντεο για την κλιματική αλλαγή, με την προβολή τους να πραγματοποιείται με την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA).

Όπως επισημαίνει ο κ. Μάκιος: «Σε ένα μέσο μεταφοράς που το χρησιμοποιεί μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ουσιαστικά οι πολίτες θα εκπαιδεύονται και θα ευαισθητοποιούνται, χωρίς αυτό να περιορίζεται στις κλειστές αίθουσες ενός συνεδρίου.

Πρέπει να παρακινούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την κλιματική αλλαγή, δεν έχουν τη δυνατότητα να μάθουν γι’ αυτή ή δεν τους ενδιαφέρει.

Ωστόσο χρειάζεται συνεχής ανατροφοδότηση και δράση όπως το κλιματικό λεωφορείο που κινείται εδώ και εννιά μήνες στους δρόμους της Καλαμάτας. Έτσι και τα βίντεο επιδιώκουμε να έχουν ακόμη περισσότερη επίδραση στον απλό πολίτη».

Καθώς τα λεωφορεία κινούνται καθημερινά σ’ όλη την πόλη της Καλαμάτας και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών, το μήνυμα για την προστασία του πλανήτη και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής φτάνει σ’ ένα ευρύ και διαφορετικό κοινό, μετατρέποντας τη δημόσια μετακίνηση σε μια ευκαιρία ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Μάκιος η δράση αυτή ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και επισκεπτών και την υιοθέτηση πιο βιώσιμων στάσεων και συμπεριφορών στην καθημερινή τους ζωή.

