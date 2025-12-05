Καλαμάτα: «Βουτια» ΙΧ στη θάλασσα, διασώθηκε ο 86χρονος οδηγός

Λιμενικό και Πυροσβεστική απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο οδηγό

05 Δεκ. 2025 9:36
Pelop News

Ένας 86χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε σώος μετά την πτώση του αυτοκινήτου του στη θάλασσα, ανατολικά της προβλήτας του λιμανιού της Καλαμάτας. Το όχημα βρέθηκε ημιβυθισμένο, ενώ τα αίτια του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία εντόπισαν το όχημα, και με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του μοναδικού επιβάτη. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

