Κάλαντα, παιδικές φωνές και γιορτινή ζεστασιά στον Δήμο Ήλιδας παραμονή Χριστουγέννων ΦΩΤΟ

Σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα, το Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας «πλημμύρισε» παραμονή των Χριστουγέννων από κάλαντα, εορταστικές μελωδίες και παιδικές φωνές.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και μέλη συλλόγων επισκέφθηκαν τον Δήμο Ήλιδας για να ψάλουν τα παραδοσιακά κάλαντα στον Δήμαρχο, κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, στα μέλη της Δημοτικής Αρχής και στο προσωπικό.

Την αρχή έκαναν οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας, οι οποίοι συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή τους κ. Δημήτριο Μπαντούνα, μετέφεραν το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου, κερδίζοντας το χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.

Στη συνέχεια, η παράδοση πήρε τη σκυτάλη με τα παιδιά και τα μέλη του Πολιτιστικού – Λαογραφικού Συλλόγου «Έλισσα», όπου με την παρουσία τους τίμησαν τα έθιμα των ημερών, ψάλλοντας κάλαντα από όλη την Ελλάδα.

Την εορταστική ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν ομάδες παιδιών από κάθε γωνιά του Δήμου, σκορπίζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία στους διαδρόμους του Συνεδριακού Κέντρου.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας, οι Αντιδήμαρχοι και οι εργαζόμενοι του Δήμου υποδέχτηκαν τους επισκέπτες με κεράσματα και ανοιχτή αγκαλιά. Ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, φανερά συγκινημένος από την παρουσία των παιδιών, αντάλλαξε ευχές για μια χρονιά γεμάτη φως και δημιουργία.

«Είναι μεγάλη μας χαρά να υποδεχόμαστε τη νέα γενιά και τους ανθρώπους του πολιτισμού μας. Οι φωνές των παιδιών μας δίνουν τη δύναμη και την αισιοδοξία που χρειαζόμαστε για τη νέα χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους συνδημότες μας υγεία, πρόοδο, οικογενειακή ευτυχία και πολλές δημιουργικές στιγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ήλιδας.

Η εκδήλωση έκλεισε με ανταλλαγή δώρων και τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες, με όλους τους παρευρισκόμενους να μπαίνουν για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



