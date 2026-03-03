Καλάβρυτα: 184 προληπτικές εξετάσεις σε ορεινή Ψωφίδα – Ιατρική παρέμβαση με τη στήριξη της 6ης ΥΠΕ

Σε κατοίκους της Δ.Ε. Αροανίας και της Δημοτικής Κοινότητας Ψωφίδας στον Δήμο Καλαβρύτων πραγματοποιήθηκε διήμερη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων, με τη συμμετοχή νοσοκομειακών κλινικών και τοπικών φορέων.

03 Μαρ. 2026 13:39
Pelop News

Το διήμερο 28.02 και 1.03.2026, πραγματοποιήθηκε Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων, στους κατοίκους του Δήμου Καλαβρύτων – Δ.Ε. Αορανίας- Δημοτική Κοινότητα Ψωφίδας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 6η Υ.ΠΕ., τον Δήμο Καλαβρύτων, την Α’ Νευρολογική κλινική ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου «Αιγινήτειο», την Ουρολογική κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», την Οφθαλμολογική κλινική του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», το Γ.Ν. Καλαβρύτων, το Κ Υ. Κλειτορίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, την Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιάλειας, το Ενδοκρινολογικό τμήμα του ΕΚΠΑ.

Εξετάστηκαν  184 ενήλικες, έφηβοι και παιδιά ως εξής:

  • Καρδιολογικός έλεγχος: Mε τη χρήση φορητού ηλεκτροκαρδιογράφου και υπερηχογράφου – Εξετάστηκαν: 47 ενήλικες, έφηβοι και παιδιά.
  • Νευρολογική – Νευροψυχιατρική εκτίμηση: Εξετάστηκαν 23 ενήλικες.
  • Πλήρης Οφθαλμολογικός έλεγχος: Εξετάστηκαν 53 ενήλικες, έφηβοι και παιδιά.
  • Ενδοκρινολογική εξέταση: Με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου- Εξετάστηκαν: 41 ενήλικες , έφηβοι και παιδιά.
  • Ουρολογική κλινική εξέταση: Με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου- Εξετάστηκαν 20 ενήλικες.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, δήλωσε: «Σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Χρούσο και την κ. Σωτηροπούλου, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εξετάσεις στον ορεινό όγκο της περιφερειακής μας ενότητας. Προτεραιότητά μας παραμένει η καλή υγεία όλων των κατοίκων ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών από υγειονομικές δομές, γι αυτό και οι προληπτικές δράσεις θα συνεχιστούν».

