Καλάβρυτα 2026: Το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων για την 205η επέτειο της Επανάστασης

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για την 205η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας οργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων, με δράσεις που εκτείνονται από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο του 2026. Οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον ιστορικό ρόλο της περιοχής στην Επανάσταση του 1821, προβάλλοντας παράλληλα τη σημασία της ιστορικής μνήμης και των αξιών που συνδέονται με τον Αγώνα για την ελευθερία.

Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται στις 9 Μαρτίου στην Κλειτορία, με επιμνημόσυνη δέηση, πανηγυρική ομιλία και καταθέσεις στεφάνων, ενώ ακολουθούν πολιτιστικές και ιστορικές δράσεις σε Λειβάρτζι, Τουρλάδα και Λυκούρια, όπως θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις παραδοσιακών χορών και αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι εκδηλώσεις στην Ιερά και Ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας, σημείο–σύμβολο της έναρξης της Επανάστασης, όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές τελετές, ιστορικές αναπαραστάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις. Στις 17 Μαρτίου τιμάται ο πολιούχος των Καλαβρύτων Άγιος Αλέξιος με λιτανεία και θρησκευτικές τελετές, ενώ στις 20 Μαρτίου προγραμματίζεται παρουσίαση αυθεντικών ενδυμασιών και οπλισμού της Επανάστασης.

Κορυφαία στιγμή αποτελεί η 21η Μαρτίου, ημέρα επετείου της απελευθέρωσης των Καλαβρύτων, με δοξολογία, παρελάσεις μαθητών και συλλόγων, αναπαράσταση της ορκωμοσίας των αγωνιστών και ιστορικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της περιοχής στον Αγώνα.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με δράσεις στην Αθήνα, ποδηλατικό γύρο «Θυσίας» από την Πάτρα προς την Αγία Λαύρα, καθώς και συμβολικές εκδηλώσεις όπως η μεταφορά αντιγράφου του ιστορικού λαβάρου της Επανάστασης και λαμπαδηδρομία. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται θρησκευτικές τελετές, καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Καλάβρυτα και δημοτικές κοινότητες της περιοχής.

Οι εορτασμοί ολοκληρώνονται στις 3 Μαΐου στην Κέρτεζη με μνημόσυνο και τιμητικές εκδηλώσεις για αγωνιστές του 1821, κλείνοντας έναν κύκλο δράσεων που στοχεύουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη σύνδεση του παρελθόντος με τη σύγχρονη συλλογική ταυτότητα.

