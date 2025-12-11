Καλάβρυτα: Αναπλάσεις, λειψυδρία και Τουρισμός οι βασικοί άξονες του τεχνικού προγράμματος

Αναπλάσεις, λειψυδρία και τουρισμός αποτελούν τους βασικούς άξονες του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαβρύτων για το 2026, το οποίο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Επί της ουσίας πρόκειται για έργα που έχουν ενταχθεί από πέρυσι και συνεχίζονται χωρίς να ενταχθεί κάποιο νέο μεγάλο έργο. Κατά τη συνεδρίαση, το θέμα συζητήθηκε εκτενώς, με τον δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο να αναφέρεται στα έργα που έχουν προγραμματιστεί, τονίζοντας ότι διαθέτουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και κινούνται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα. Οπως ανέφερε η δημοτική σύμβουλος κ. Μπαλασοπούλου, μπορεί το πρόγραμμα να είναι βελτιωμένο σε σχέση με εκείνο του 2025, ωστόσο «υπάρχουν ακόμη περιθώρια σημαντικής βελτίωσης». Το τεχνικό έργο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 11 έναντι 2 σε παρουσία 13 δημοτικών συμβούλων.

Η «Πελοπόννησος» έχει στη διάθεσή της το σύνολο του τεχνικού προγράμματος, με τα βασικότερα έργα που θα υλοποιηθούν το νέο έτος να είναι τα εξής:

Με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ, προβλέπονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη ΔΕ Καλαβρύτων.

Με προϋπολογισμό 40.000 ευρώ, προβλέπονται αντίστοιχες παρεμβάσεις για τη λειψυδρία στη ΔΕ Κλειτορίας.

Σε επίπεδο έργων αναπλάσεων: Με προϋπολογισμό 469.651 ευρώ, θα υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου.

Με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθούν αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στη ΔΕ Καλαβρύτων.

Επιπλέον:

Προβλέπονται 30.000 ευρώ για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Κλειτορίας.

Με 37.000 ευρώ, θα εκπονηθούν εργασίες για το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων και υδατικής επάρκειας του Δήμου Καλαβρύτων.

Με 68.211 ευρώ, χρηματοδοτείται έργο για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο Καλαβρύτων.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, δύο είναι τα βασικά έργα έχουν προγραμματιστεί:

Η ολοκλήρωση της μελέτης Προστασίας – Ανάδειξης των Πηγών Λάδωνα.

Η δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας του Δήμου Καλαβρύτων, με προϋπολογισμό 758.888 ευρώ που έχουν ξεκάθαρο στόχο να μεγαλώσουν τον αναπτυξιακό δείκτη του Δήμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



