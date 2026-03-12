Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηροδρόμου στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα ανακοίνωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, εξαιτίας των έντονων φυσικών φαινομένων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις μεγάλων βράχων προς τις σιδηροτροχιές, οι οποίες προέρχονται από τη δασική περιοχή του Όρος Χελμός. Τα φαινόμενα αυτά κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

Το pelop.gr με ρεπορτάζ του είχε παρουσιάσει τον κίνδυνο της παύσης δρομολογίων, μετά την προ ημερών επίσκεψη κλιμακίου των διοικήσεων του ΟΣΕ και της Hellenic Train με αφορμή τον εορτασμό των 130 χρόνων λειτουργίας του Οδοντωτού.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ήδη από το προηγούμενο έτος είχε κινηθεί προανακριτική διαδικασία, ύστερα από ενέργειες και αναφορές τοπικών φορέων, σχετικά με την πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου. Τα σχετικά πορίσματα της έρευνας αναμένονται ακόμη.

Όπως επισημαίνεται, ως διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής, ο ΟΣΕ είχε ήδη λάβει αυξημένα μέτρα πρόληψης και παρακολούθησης της κατάστασης στο δίκτυο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιθεωρήσεις και καθαρισμός της γραμμής από μηχανή έργου πριν από κάθε δρομολόγιο σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης, παρουσία τεχνικού προσωπικού σε κάθε δρομολόγιο για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, καθώς και εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων.

Ωστόσο, η αυξημένη ένταση των ακραίων καιρικών συνθηκών και η συχνότερη εμφάνιση κατολισθήσεων μεγάλων βράχων που επηρεάζουν τη γραμμή, καθιστούν αναγκαία την επαναξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας της τουριστικής διαδρομής μέχρι να ολοκληρωθούν νέες γεωλογικές μελέτες στον ευρύτερο χώρο του Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μετακινήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ:

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής στον Οδοντωτό Καλαβρύτων, έχουν παρατηρηθεί έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού.

Ταυτόχρονα, ήδη από το προηγούμενο έτος, κατόπιν ενεργειών και αναφορών τοπικών φορέων της περιοχής, έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του εν λόγω δικτύου, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται μέχρι και σήμερα.

Ως Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, η Εταιρεία μας έχει ήδη λάβει αυξημένα μέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στο δίκτυο του Οδοντωτού, καθώς και για τη διαρκή διατήρηση της υποδομής σε κατάλληλη και ασφαλή κατάσταση, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της:

1. Επιθεώρηση και καθαρισμός της υποδομής από βοηθητική μηχανή έργου πριν την εκτέλεση κάθε δρομολογίου κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή, προκειμένου να απομακρύνονται φερτά υλικά

2. Παρουσία τεχνικού/τεχνίτη σε κάθε εκτελούμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρέχεται άμεσα συνδρομή σε περίπτωση που ανακύπτει τεχνικό πρόβλημα που αφορά στην υποδομή κατά την εκτέλεση του δρομολογίου

3. Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη διαρκή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή

Ωστόσο, η παρατηρούμενη ένταση των ακραίων φυσικών φαινομένων και η αύξηση των κατολισθήσεων μεγάλων σε όγκο βράχων που επηρεάζουν τμήματα της τουριστικής διαδρομής Διακοπτό-Καλάβρυτα, επιτάσσουν την εκ νέου αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας του Οδοντωτού.

Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων (τουριστική διαδρομή Διακοπτό-Καλάβρυτα), μέχρι την επαναξιολόγηση των επικρατουσών συνθηκών και τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

