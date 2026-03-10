Οδοντωτός: Αργός θάνατος ή νέα δρομολόγια;
Αυτοψία ΟΣΕ-Hellenic Train πριν από τα 130 χρόνια του Οδοντωτού. Δύο τα σενάρια: Κλείσιμο για έργα ή λειτουργία με σταδιακές παρεμβάσεις.
Παπαδόπουλος: «Θα ανακτήσει το κύρος του»
Μια απουσία, δυο πρωτοβουλίες
Διαψεύστηκαν οι φήμες που κυκλοφόρησαν χθες περί πιθανής καθόδου του Κώστα Κυρανάκη σε Διακοπτό-Καλάβρυτα. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών ενημερώθηκε, πάντως, από τους συνεργάτες του και είναι θέμα χρόνου οι οριστικές αποφάσεις.
Κατά τη διάρκεια των χθεσινών επαφών, υπήρξε τηλεφωνική παρέμβαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη προς τον Χρήστο Παληό, με την οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής λύσης για τη λειτουργία του εμβληματικού σιδηροδρόμου. Επίσης, ο Γιώργος Παπανδρέου θα δώσει «παρών» σήμερα στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 130 χρόνων από το πρώτο δρομολόγιο του Οδοντωτού. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη «σημασία της διατήρησης κι ενίσχυσης ιστορικών υποδομών που αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την περιφέρεια, καθώς και την ανάγκη στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης και της τουριστικής προοπτικής της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων».
Στις ράγες η ιστορική ατμάμαξα – Εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια λειτουργίας
Η ιστορική ατμάμαξα ΔΚ 8001 θα ξαναμπεί σήμερα στις ράγες του Οδοντωτού, στην κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια της γραμμής. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι η σημερινή εκδήλωση με τίτλο «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 13 δεκαετιών από την ημέρα που ο Οδοντωτός έφτασε για πρώτη φορά σε επίσημο δρομολόγιο στα Καλάβρυτα, στις 10 Μαρτίου 1896.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News