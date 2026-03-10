Οδοντωτός: Αργός θάνατος ή νέα δρομολόγια;

«Αντί να έχουμε και τρίτο δρομολόγιο τώρα την άνοιξη, αλλά και το καλοκαίρι, θα το κλείσουμε το τρενάκι;». Το πάγιο αίτημα του Δήμου Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό αποτυπώθηκε για πολλοστή φορά, με ευθύ και ξεκάθαρο τρόπο. Αποδέκτες χθες, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παληός, ο αναπληρωτής σύμβουλος Ευάγγελος Χριστογιάννης και ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train για την Ελλάδα, Ρομπέρτο Ριναούντο, οι οποίοι -ένα 24ωρο πριν από την επετειακή εκδήλωση «130 χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» στα Καλάβρυτα- πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία, συμμετέχοντας σε σύσκεψη για το μέλλον του ιστορικού τρένου. Η συνάντηση έγινε με φόντο τα σοβαρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν πρόσφατα στον Οδοντωτό, τόσο στη συντήρηση των τρένων και στις συνεχείς βλάβες,όσο και με τα ζητήματα της υποδομής με τις συχνές καταπτώσεις βράχων.

Παπαδόπουλος: «Θα ανακτήσει το κύρος του»

Μια απουσία, δυο πρωτοβουλίες Διαψεύστηκαν οι φήμες που κυκλοφόρησαν χθες περί πιθανής καθόδου του Κώστα Κυρανάκη σε Διακοπτό-Καλάβρυτα. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών ενημερώθηκε, πάντως, από τους συνεργάτες του και είναι θέμα χρόνου οι οριστικές αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών επαφών, υπήρξε τηλεφωνική παρέμβαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη προς τον Χρήστο Παληό, με την οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής λύσης για τη λειτουργία του εμβληματικού σιδηροδρόμου. Επίσης, ο Γιώργος Παπανδρέου θα δώσει «παρών» σήμερα στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 130 χρόνων από το πρώτο δρομολόγιο του Οδοντωτού. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη «σημασία της διατήρησης κι ενίσχυσης ιστορικών υποδομών που αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την περιφέρεια, καθώς και την ανάγκη στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης και της τουριστικής προοπτικής της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων».

Στις ράγες η ιστορική ατμάμαξα – Εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια λειτουργίας Η ιστορική ατμάμαξα ΔΚ 8001 θα ξαναμπεί σήμερα στις ράγες του Οδοντωτού, στην κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια της γραμμής. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι η σημερινή εκδήλωση με τίτλο «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 13 δεκαετιών από την ημέρα που ο Οδοντωτός έφτασε για πρώτη φορά σε επίσημο δρομολόγιο στα Καλάβρυτα, στις 10 Μαρτίου 1896.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, λοιπόν, θα γίνει συμβολικά η επανεκκίνηση και η παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας ΔΚ 8001 από τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια (11.30π.μ.), ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιαστεί φωτογραφική έκθεση στον σταθμό του Οδοντωτού με παρουσίαση από τον συγκοινωνιολόγο Γιώργο Νάθενα (12μ.μ) και θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους Νίκο Ταγαρούλια και Αλέξη Λεχουρίτη (12.15μ.μ.).

Επίσης, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει και το λογότυπο που φιλοτέχνησε φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια της γραμμής. Λογότυπο το οποίο θα συνοδεύει το σύνολο των δράσεων που θα γίνουν με πρωτοβουλία του Δήμου στους επόμενους μήνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



