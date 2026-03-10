Οδοντωτός: Αργός θάνατος ή νέα δρομολόγια;

Αυτοψία ΟΣΕ-Hellenic Train πριν από τα 130 χρόνια του Οδοντωτού. Δύο τα σενάρια: Κλείσιμο για έργα ή λειτουργία με σταδιακές παρεμβάσεις.

10 Μαρ. 2026 10:00
Pelop News

«Αντί να έχουμε και τρίτο δρομολόγιο τώρα την άνοιξη, αλλά και το καλοκαίρι, θα το κλείσουμε το τρενάκι;». Το πάγιο αίτημα του Δήμου Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό αποτυπώθηκε για πολλοστή φορά, με ευθύ και ξεκάθαρο τρόπο. Αποδέκτες χθες, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παληός, ο αναπληρωτής σύμβουλος Ευάγγελος Χριστογιάννης και ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train για την Ελλάδα, Ρομπέρτο Ριναούντο, οι οποίοι -ένα 24ωρο πριν από την επετειακή εκδήλωση «130 χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» στα Καλάβρυτα- πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία, συμμετέχοντας σε σύσκεψη για το μέλλον του ιστορικού τρένου. Η συνάντηση έγινε με φόντο τα σοβαρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν πρόσφατα στον Οδοντωτό, τόσο στη συντήρηση των τρένων και στις συνεχείς βλάβες,όσο και με τα ζητήματα της υποδομής με τις συχνές καταπτώσεις βράχων.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της παρουσίας των εκπροσώπων των ελληνικών σιδηροδρόμων χθες στον Δήμο Καλαβρύτων; «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την αρτιότερη λειτουργία του οδοντωτού σιδηροδρόμου», ήταν η τοποθέτηση του Χρήστου Παληού, η οποία, βέβαια, έχει διττή «μετάφραση». Συγκεκριμένα, στον Δήμο Καλαβρύτων επιχειρούσαν χθες να αναλύσουν τα λεγόμενα του Χρ. Παληού, καταλήγοντας σε δύο εκδοχές: Το κακό σενάριο είναι ο Οδοντωτός να παύσει τη λειτουργία του για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης και βελτίωσης. Κι όταν λέμε για όσο χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί αν πάρει από λίγες εβδομάδες μέχρι πολλούς μήνες. Και το καλό σενάριο είναι οι εργασίες αποκατάστασης να γίνονται σταδιακά, παράλληλα με τη λειτουργία του ιστορικού τρένου. Αυτό λογικά θα απαιτήσει μεγαλύτερο διάστημα αποκατάστασης και μεγαλύτερες απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας των δρομολογίων.

Σε κάθε περίπτωση, οριστικές αποφάσεις δεν λήφθηκαν χθες, παρά μόνον έγινε καταγραφή προτάσεων και τεχνικών στοιχείων, με τον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο να συνεχίζει το ασφυχτικό πρέσινγκ προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Μάλιστα, όπως δήλωσε και στην «Π»: «Δεν αξίζει στον Οδοντωτό ο αργός ή ο ξαφνικός θάνατος, αλλά κάτι καλύτερο. Να μην ξεχνάνε κάποιοι ότι αναφερόμαστε στο έργο του Τρικούπη». Θυμίζουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο Καλαβρύτων σε ομόφωνο ψήφισμά του έχει ζητήσει να μη μειωθούν τα δρομολόγια, να γίνουν άμεσα έργα συντήρησης και προστασίας της γραμμής, να ενισχυθεί το προσωπικό και το τροχαίο υλικό, να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις των σταθμών και να προωθηθεί οργανωμένη καμπάνια προβολής της διαδρομής.

Η χθεσινή αυτοψία ολοκληρώθηκε. Πλέον, αναμένονται οι αποφάσεις από την Αθήνα.

Παπαδόπουλος: «Θα ανακτήσει το κύρος του»

«Το ιστορικό μας τρενάκι γιορτάζει κι όπως διαπίστωσαν, η ηγεσία και τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΟΣΕ και της Hellenic Train, εφόσον δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, όχι μόνο θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα όπως συμβαίνει εδώ και 130 χρόνια, αλλά θα μπορέσει να αυξήσει δρομολόγια και επισκέπτες, ανακτώντας το κύρος του, που έχει υποστεί πλήγμα από τα προβλήματα του τελευταίου διαστήματος».

Αυτός ήταν ο απολογισμός της χθεσινής αυτοψίας σύμφωνα με τον Θανάση Παπαδόπουλο (στη φωτογραφία με τον Χρήστο Παληό στην ξενάγησή του στην επετειακή έκθεση του Οδοντωτού), με τον δήμαρχο Καλαβρύτων να προσθέτει τα εξής: «Η τοπική μας κοινωνία αναμένει ότι οι τελικές αποφάσεις θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση και θα σταθεί δίπλα στον ΟΣΕ, αλλά και τον διαχειριστή των τρένων σε κάθε μέτρο και δράση που θα εξασφαλίζει την καθημερινή, ασφαλής επικοινωνία, αλλά και βελτίωση της υποδομής λειτουργίας του Οδοντωτού».

 

Μια απουσία, δυο πρωτοβουλίες

Οδοντωτός: Αργός θάνατος ή νέα δρομολόγια;Διαψεύστηκαν οι φήμες που κυκλοφόρησαν χθες περί πιθανής καθόδου του Κώστα Κυρανάκη σε Διακοπτό-Καλάβρυτα. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών ενημερώθηκε, πάντως, από τους συνεργάτες του και είναι θέμα χρόνου οι οριστικές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών επαφών, υπήρξε τηλεφωνική παρέμβαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη προς τον Χρήστο Παληό, με την οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής λύσης για τη λειτουργία του εμβληματικού σιδηροδρόμου. Επίσης, ο Γιώργος Παπανδρέου θα δώσει «παρών» σήμερα στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 130 χρόνων από το πρώτο δρομολόγιο του Οδοντωτού. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη «σημασία της διατήρησης κι ενίσχυσης ιστορικών υποδομών που αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την περιφέρεια, καθώς και την ανάγκη στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης και της τουριστικής προοπτικής της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων».

* Στη χθεσινή αυτοψία συμμετείχαν και ο Ζαχαρίας Πατεράκης από την Hellenic Train και τα στελέχη του ΟΣΕ Χρήστος Οικονόμου (Πάτρα), Θάλεια Καλαμπόκη (Αρχιμηχανικός Γραμμών ΟΣΕ) και Κώστας Πασχάλης.

* Οι φωτογραφίες είναι ευγενική παραχώρηση του συναδέλφου Νίκου Κυριαζή από το kalavrytanews.gr.

Στις ράγες η ιστορική ατμάμαξα – Εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια λειτουργίας

Οδοντωτός: Αργός θάνατος ή νέα δρομολόγια;Η ιστορική ατμάμαξα ΔΚ 8001 θα ξαναμπεί σήμερα στις ράγες του Οδοντωτού, στην κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια της γραμμής. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι η σημερινή εκδήλωση με τίτλο «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 13 δεκαετιών από την ημέρα που ο Οδοντωτός έφτασε για πρώτη φορά σε επίσημο δρομολόγιο στα Καλάβρυτα, στις 10 Μαρτίου 1896.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, λοιπόν, θα γίνει συμβολικά η επανεκκίνηση και η παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας ΔΚ 8001 από τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια (11.30π.μ.), ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιαστεί φωτογραφική έκθεση στον σταθμό του Οδοντωτού με παρουσίαση από τον συγκοινωνιολόγο Γιώργο Νάθενα (12μ.μ) και θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους Νίκο Ταγαρούλια και Αλέξη Λεχουρίτη (12.15μ.μ.).
Επίσης, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει και το λογότυπο που φιλοτέχνησε φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια της γραμμής. Λογότυπο το οποίο θα συνοδεύει το σύνολο των δράσεων που θα γίνουν με πρωτοβουλία του Δήμου στους επόμενους μήνες.

