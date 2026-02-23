Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα

Με σύμμαχο την ηλιοφάνεια και τον ανοιξιάτικο καιρό, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων γνώρισε σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως κορυφαίου χειμερινού προορισμού.

Παρότι οι προηγούμενες ημέρες του τριημέρου χαρακτηρίστηκαν από λιγότερο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η περιοχή των Καλαβρύτων δέχθηκε σταθερά αυξημένη κίνηση. Η σημερινή ημέρα αποτέλεσε την κορύφωση, καθώς ο καθαρός ουρανός και η καλή ορατότητα δημιούργησαν ιδανικό σκηνικό για εκδρομές στο βουνό.

Οι πίστες γέμισαν από επισκέπτες κάθε ηλικίας, με αρκετούς να επιλέγουν το σκι και το snowboard, ενώ άλλοι προτίμησαν απλώς μια βόλτα στο χιόνι, απολαμβάνοντας το τοπίο που συνδύαζε χειμερινή εικόνα με αίσθηση άνοιξης.

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στην πόλη των Καλαβρύτων, όπου εστιατόρια, καφέ και καταστήματα υποδέχθηκαν πλήθος κόσμου που επέλεξε να περάσει την ημέρα στην ορεινή Αχαΐα.

Η εικόνα της Καθαράς Δευτέρας επιβεβαιώνει τη σταθερή απήχηση των Καλαβρύτων ως προορισμού τόσο για σύντομες αποδράσεις όσο και για πολυήμερες εξορμήσεις, ειδικά σε περιόδους εορτών και τριημέρων.

Πηγή: kalavrytanews.com

