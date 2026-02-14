Καλάβρυτα – Διακοπτό: Συνεχίζεται η διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω κατολίσθησης

Δεν πραγματοποιούνται ούτε σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια του Οδοντωτού στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εργασιών καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής από φερτά υλικά που προκάλεσε πρόσφατη κατολίσθηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, ακυρώνονται τα δρομολόγια 1330 και 1332 από Διακοπτό προς Καλάβρυτα, καθώς και τα 1331 και 1333 στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας πριν την επαναλειτουργία της γραμμής.

Όπως έχει γίνει γνωστό από τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες φερτών υλικών πάνω στη σιδηροδρομική υποδομή, αποτέλεσμα κατολίσθησης που σημειώθηκε στην περιοχή.

Η Hellenic Train δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ευχαριστώντας παράλληλα το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

